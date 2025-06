Stellantis stoft volgende label af: dit is de Lancia Ypsilon HF!

De olifant is terug.

Afgelopen weekend presenteerde Peugeot met de nodige bombarie de e-208 GTi. Ze noemen deze auto “meer GTi dan ooit”. Daar kun je natuurlijk wat van vinden, maar een hatchback met 280 pk, een sper en een lekker onderstel klinkt niet verkeerd. En we hebben goed nieuws: de volgende hatchback met precies hetzelfde recept is hier!

Waar Peugeot koos voor één moment om de auto te onthullen, kiest Lancia voor een andere strategie. Ze onthullen nu alvast het uiterlijk via twee plaatjes en een video, maar dit is nog niet de officiële lancering. Bij de Abarth 600e koos Stellantis ook voor zo’n stapsgewijze onthulling. Op die manier dwingen ze journalisten om meerdere artikelen over de auto te schrijven. Vooruit dan maar.

Officiële onthulling of niet, we kunnen al het nodige vertellen over de Lancia Ypsilon HF. Laten we even beginnen met het uiterlijk. De voorbumper is een stukje agressiever dankzij extra koelopeningen en donkergrijze accenten. Ook zien we bredere wielkasten, met een vin achter de voorwielen. Aan de achterkant prijkt een diffuser.

Let op: de witte auto die je ziet is géén Lancia Ypsilon HF. Dat is de Lancia Ypsilon HF Line. Deze heeft hetzelfde frontje, maar niet de bredere wielkasten, de velgen en de diffuser van de echte HF. Dit is dus een wannabe-pakketje á la R-Line en AMG Line.

Lancia verklapt ook alvast het vermogen (280 pk), maar dat is nauwelijks een verrassing te noemen. We gaan er gemakshalve even vanuit dat ook de overige specificaties overeenkomen met de e-208 GTi. Reken dus op 30 mm verlaging, grotere spoorbreedte (56 mm achter en 27 mm voor), nieuwe veren plus schokdempers, een sper en een stabilisatorstang achter.

De Lancia Ypsilon HF wordt de vierde auto volgens dit recept, na de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e en dus de Peugeot e-208 GTi. Nu kun je natuurlijk gaan klagen over eenheidsworst, maar we kunnen ook gewoon blij zijn dat Stellantis nog funauto’s uitbrengt. Wanneer de Ypsilon HF definitief onthuld wordt is nog niet bekend, maar dat zal niet lang meer duren.