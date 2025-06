Hoeveel duurder is de leukste versie van de Ypsilon?

Lancia liet er een bijzondere strategie op los bij het lanceren van de Ypsilon HF. Het begin was vrij standaard: een basismodel introduceren en vervolgens wat teasers plaatsen over de sportievere uitvoering. Vervolgens kregen we mondjesmaat wat informatie en foto’s van het ding te zien. Daar hoeven we ons na vandaag niet meer druk om te maken.

Nu hebben we namelijk alle relevante informatie over de Lancia Ypsilon HF te pakken, waaronder ook de Nederlandse prijs. Omdat het goed is voor het algoritme dat je dit stukje nog even leest, kom ik daar later op terug. Wil je toch nu de prijs weten? Scroll dan even naar beneden.

Lancia Ypsilon HF

Lancia maakt deel uit van het Stellantis-concern en dat ga je weten ook. Het moederbedrijf verdeelt zoveel mogelijk onderdelen onder de merken waardoor de Ypsilon HF onderhuids veelal overeenkomt met de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e en de Peugeot e-208 GTi.

Maakt dat de mods minder leuk? Denk het niet. Het onderstel is verlaagd en de spoorbreedte nam met 30 millimeter toe. Naast de bredere stand zijn ook de wielkasten gegroeid, waar nu 18-inch wielen in wonen. Achterop vinden we nog een geinige diffuser en rondom vind je een aantal HF-logo’s en donkere Lancia-badges.

Sturen moet – net als vergelijkbare Stellantis-producten – best leuk zijn. Ook de Lancia krijgt een Torsen-sperdifferentieel, een verstevigd chassis en een Alcon-remsysteem. 280 volledig elektrische pk’s moeten genoeg zijn voor een 0-naar-100-tijd van 5,6 seconden en een begrensde topsnelheid van 180 km/u. Een 54-kWh batterij zorgt voor 370 km aan range. Opladen gaat niet bijster snel omdat de Ypsilon 400-volt architectuur heeft. Lancia belooft dat je na 10 minuten laden weer 100 kilometer kunt rijden.

Vanbinnen komt de HF grotendeels overeen met het basismodel. Op het stuur met geperforeerd leer vind je een HF-logo en de sportstoelen zijn geïnspireerd op de zittingen in de oude Delta Evoluzione. De sfeerverlichting in het dashboard verloopt van blauw aan de bestuurderskant naar oranje aan de kant van de bijrijder. In het midden ervan vind je een 10,25-inch instrumentenpaneel met Apple CarPlay en Android Auto. Vlak eronder kun je je telefoon draadloos opladen.

Nederlandse prijs van de Lancia Ypsilon HF

De elektrische basis-Ypsilon gaat in Nederland voor € 33.700. Dan heb je 156 pk en 425 km actieradius. De Lancia Ypsilon HF kost ruim € 7.000 meer met zijn Nederlandse prijs van minimaal € 40.950. Deze zomer staat de sportieve EV-hatchback bij de Nederlandse Lancia-dealers.

Verlang je toch liever naar een sportieve Ypsilon met een verbrandingsmotor? Dan kun je nog de Ypsilon HF Line uitkiezen. Onder de kap ligt een 1,2-liter driecilinder mild-hybride met 110 pk en een automaat. Het sportieve gedeelte komt dus niet van de krachtbron, maar van het uiterlijk. Er worden wat bumpertjes en logo’s van de HF meegenomen, maar de onderhuidse upgrades krijg je dan niet. Dat zie je ook terug in de prijs van € 33.800.

Voor wie hem helemaal zo goedkoop mogelijk wil: de basisversie van de Griekse Y kost tenminste € 30.800.

Concurrenten

Instappen in de Alpine A290 doe je voordeliger dan bij de Ypsilon, maar dan heb je wel 100 pk minder. Wil je qua vermogen wat in de buurt komen, dan ga je over de vanafprijs van de HF heen. Wat dat betreft heeft Lancia het dus erg goed bekeken. Ook als je kijkt naar andere concurrenten of de Stellantis-vriendjes. Nu alleen nog de prijs van de e-208 GTi overleven…