Bestverkochte auto van Nederland is nu nog interessanter voor ondernemers

Een nieuwe uitvoering voor de Nederlandse verkooptopper.

Nederland heeft een nieuwe favoriet gevonden. Nadat Volkswagen lang de dienst uitmaakte, kwam Tesla kortstondig de boel runnen. Nu is er een nieuwe baas in de landelijke autobranche: Kia. Het merk verkocht dit jaar (januari t/m oktober 2025) meer dan 31.000 nieuwe auto’s. Meer dan welk merk dan ook.

Het succes van Kia is te danken aan twee modellen: de Picanto en de EV3. De elektrische auto streeft het kleintje nog net voorbij en is daarmee de bestverkopende Kia. Er zijn er tot nu toe 8.720 van verkocht in 2025. Daar zullen er alleen maar meer bij komen dankzij de nieuwe Cargo-uitvoering.

Kia EV3 Cargo

De Cargo is de bedrijfswagenversie van de EV3. Het concept is simpel en al vaak toegepast. Haal de achterbank uit de auto, plaats een afscheiding achter de voorstoelen en je hebt een Cargo-variant. Het fijne aan het pakketje van Kia: je kunt de conversiekit ook achteraf inbouwen. De EV3 kan dus achteraf ook teruggebouwd worden naar vijfzitter. Kia heeft Veth Automotive ingeschakeld om de ombouwkit te ontwikkelen.

Het pakket bestaat uit een 12 millimeter dikke houten antislip laadvloer om gereedschappen en pakketjes op te leggen zonder de bodem zwaar te beschadigen. Daarnaast is er een opstaande rand in zwart gepoedercoat staal en een bagagenet bij de B-stijl. Uitbreiden kan met verzonken aluminium sjorrails, een stalen kopschot, een bergruimteluik of dodehoekspiegels. Zonder de achterbank in de EV3 heb je anderhalve kubieke meter aan laadruimte.

Wat kost de Cargo-kit?

Als je één van de vele Nederlandse EV3-rijders bent, kun je het pakket dus ook kopen en laten inbouwen. Hier vraagt Kia € 2.050 voor inclusief montage. Koop je de EV3-bedrijfswagen helemaal nieuw, dan vraagt Kia tenminste € 31.934. Dit is de prijs inclusief de conversiekit en de BPM, maar zonder de btw.