Kijk, dit is veel gaver dan zo’n foute VW Golf R

Gaver dan een Golf R? Ja, dat kan! OK, beschikbaarheid zal een rol meespelen.

First things first: de Volkswagen Golf R is een geweldige allrounder die eigenlijk niets fout doet. We zijn blij dat Volkswagen de auto überhaupt nog bouwt, nu veel concurrenten helemaal geen snelle topversie van reguliere auto’s meer maken. Nee, het gaat ons specifiek om de fout aangepaste Golfjes. Nu is een aangepaste Golf al snel fout en is daar eigenlijk ook niets mis mee.

Het geluid dat de Snollebollekes produceren is ook fout, maar iedereen lijkt er gek op te zijn. Je kunt de foute Golfjes snel herkennen: Maxton-plastic stripjes rondom, foute wielen uit de Fillipijnen, blérpijp met vier eindstukken eronder en hoogglans zwarte folie overal. Software ‘op maat’ (staasje 2,4 je weet zelluf) via een generieke tuningsfile en klaar is Keano.

Heerlijk dikke GR Corolla

Onze nederige excuses, maar als je echt lekker wil gaan modden op die manier moet je het goed aanpakken. Dan moet de de basis een Japanner zijn. Kijk maar naar de Fast & Furious-serie, als daar een VW in voorkomt is het de Jetta van Jesse (deel 1) of de Touran van Lil Bow Wow (Tokyo Drift). Nee, pak daarom de Toyota GR Corolla als basis. Die auto heeft nog iets van de magie die de Lancer Evolution, Impreza WRX STI en Celica GT-FOUR ademden.

In dit geval heeft de Japanse specialist Varis hun visie getoond en het resultaat is waanzinnig over the top en daardoor extra cool. Dit is de bodykit die je kiest als je een GR Corolla hebt in Gran Turismo 7 of Forza Motorsports 8. Aan de voorkant (wel zo logisch om daar te beginnen) is er een enorme splitter.

Deze is behoorlijk prijzig en zit op een locatie waar die snel beschadigd. Zeker als je in een Vinex-wijk in Capelle aan de IJssel woont. Het geheel aan het front wordt afgemaakt door middel van extra vinnetjes. Deze hebben daadwerkelijk een functie: deze zorgen voor minder weerstand en meer downforce.

Volk TE37

Aan de zijkant zien we drie belangrijke dingen. Ten eerste zijn er carbon sideskirts. Gewoon omdat het kan. Duidelijk is ook dat de wielen niet origineel zijn, nope deze zijn beter dan origineels. Het zijn Rays Wheels Volk Racing TE37, een van de meest legendarische wielen uit de Japanse scene.

Aan de achterzijde is er ook het een en ander aangepast. Denk aan de diffusor, uitlaatsierstukken en een stukje carbon tussen die uitlaten en diffusor. het hoogtepuntje (letterlijk) is de enorme achterspoiler. Wat is er gebeurd met flinke vleugels? Het was geweldig op een Lancia Delta HF Integrale, Ford Escort RS Cosworth en dus ook op deze GR Corolla. Ook staat de auto beduidend lager op die schitterende TE37-wielen.

Gaver dan een Golf R, toch?

Prijzen hebben we ook voor je! De hele bodykit kost zo’n zeven mille, maar je kunt cherrypicken. Als je alleen de splitter en spoiler wenst, kan dat ook. De rest moet je sowieso los bestellen. De wielen kosten zo’n 5 mille per setje (kwaliteit kost geld) en een beetje schroefset kost je 2 mille.

We gaan er nog eventjes op drammen: die GR Corolla moet naar Nederland komen. De GR Yaris krijgen we wel en die is geweldig, maar ook een beetje een lastige niche. In Nederland is de auto heel erg duur, maar bijzonder klein en onpraktisch.

Dus concurreert ‘ie meer met een – bijvoorbeeld – een Alpine A110 dan een hot hatch. Zo’n GR Corolla is meer een logische businesscase voor iemand die gewoon een hele toffe hatchback zoekt waarbij de familie ook mee kan. En toffer dan een Golf R. Ook wat waard.