Video: Mercedes staat vast op de overgang

Auteur: , gepost om Reageer

Trein versus Mercedes.

Naar het schijnt zat een oudere meneer in de Benz. Wonder boven wonder vielen de verwondingen enorm mee. Alleen de Mercedes is wel klaar.

