300 km/u record en 850 kW laden: Mercedes maakt de EV niet langer saai!

De AMG GT XX is meer dan alleen een apart smoelende Mercedes.

Weet u nog. De CONCEPT AMG GT XX van een tijdje geleden. Met dit concept wilde Affalterbach wel even laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van een elektrische toekomst.

Maar dat ding kan daadwerkelijk rijden. En niet te zuinig ook. Of nou ja, juist wel. Enfin. Je begrijpt hopelijk welke kant ik op ga.

De Concept AMG GT XX namelijk in 24 uur maar liefst 5.479 kilometer afgelegd. Daarmee veegde hij het oude record van nog geen 4.000 kilometer compleet van tafel. Mercedes bedacht een vrij belachelijke test: een rit rond de aarde in minder dan acht dagen. Klinkt als een goed boek, maar het is echt gedaan.

AMG GT XX record

Rondje aarde in acht dagen (min een halve dag)

Dat deed het merk met de Concept AMG GT XX op het testcircuit van Nardò, Italië. De afstand die overeenkomt met de evenaar (40.075 kilometer) werd geklokt in 7 dagen, 13 uur, 24 minuten en 7 seconden.

De test werd voltooid met twee auto’s. Na meer dan 3.000 ronden op de 12,68 km lange ring eindigden ze slechts 25 kilometer van elkaar verwijderd. Het lijkt verdorie wel een 24 uur van Le Mans-race, zo spannend.

300 km/u als kruissnelheid

De test was geen gezapig endurance-rondje op spaarsnelheid. Nee, de AMG GT XX reed vrijwel continu 300 km/u. Alleen bij laadstops werd er kort gepauzeerd, waarbij de batterij gemiddeld met 850 kW werd volgestampt. Wat nou tanken? Na een paar minuten was er weer genoeg prik om door te jagen.

Volgens Mercedes was 300 km/u de sweet spot: snel genoeg om veel afstand te maken, maar ook efficiënt qua laadtijden en energieverbruik. Hogere snelheden waren technisch mogelijk, maar zouden uiteindelijk juist tijd kosten. Met 300 km/u lange afstanden afleggen? Daar dromen wij gejaagde autobahnverslaafden alleen maar van.

Technologie

Wat de GT XX zo bijzonder maakt is de aandrijflijn. Drie axiale fluxmotoren zorgen voor een piekvermogen van ruim 1.360 pk. Axiale motoren zijn compacter, lichter en krachtiger dan de conventionele varianten. Daarachter zit een direct vloeistofgekoelde batterij.

Want met 300 km/u en heel de tijd snelladen vraag je nogal wat van de aandrijflijn. Dankzij een slim koelsysteem met olie bleven de cellen zelfs bij 35 graden buitentemperatuur koel genoeg om dag en nacht vol gas te kunnen presteren.

De cijfers zijn bijna absurd: meer dan 5.300 kilometer per dag, dag in dag uit, acht dagen lang. Het resultaat is 25 nieuwe records in de boeken. Mercedes levert hier geen half werk af. Alle technische details zijn terug te vinden in het persbericht.

300 km/u rijden op langere afstanden, 850 kW snelladen. De elektrische auto begint zowaar leuk te worden..