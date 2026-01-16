Porsche-verkopen gekelderd in Europa

Porsche heeft het even lastig.
Jarenlang was the sky the limit voor Porsche. Alles wat ze aanraakten veranderde in goud. Toch zit Porsche nu even in lastig vaarwater, vanwege de transitie naar EV’s. Door een rigoureuze koerswijziging is de winst flink gekelderd. Maar hoe zit het met de verkoopcijfers?
Dat kunnen we nu uit de doeken doen, want Porsche maakt de verkoopcijfers van 2025 bekend. Het merk uit Stuttgart wist wereldwijd 279.449 auto’s te slijten. Dat is niet verkeerd, voor een merk wat uitsluitend peperdure auto’s verkoopt. Het is echter wel een daling van 10% ten opzichte van 2024. En toen lagen de verkopen ook al 3% lager dan het jaar ervoor.
Europa
Terwijl de verkopen van Mercedes, BMW en Audi stabiel bleven in Europa, kreeg Porsche klappen op het oude continent. In Europa daalden de verkopen met 13,8%. Op de thuismarkt daalden de verkopen zelfs 16%.
Gek genoeg bleven de verkopen in Noord-Amerika op hetzelfde niveau, terwijl veel concurrenten de gevolgen merken van de importheffingen. Dat betekent dus wel dat Porsche anders meer hard verkocht in de VS. In China had Porsche het wel gewoon zwaar: daar kelderden de verkopen met 26%.
Het lag niet aan de 911
Aan de Porsche 911 lag het niet. Daar werden er namelijk meer van verkocht dan ooit. 51.583 stuks om precies te zijn. Het probleem zat ‘m meer in de Taycan en de 718, waar er respectievelijk 22% en 21% minder van verkocht werden. Dat laatste is niet zo gek natuurlijk, aangezien dit model uitgefaseerd wordt.
Bestuurslid Matthias Becker heeft het volgende te zeggen over de lagere verkoopcijfers: “Na een aantal recordjaren waren de leveringen in 2025 onder het niveau van het jaar ervoor. Deze ontwikkeling is in lijn met onze verwachtingen en komt door het leveringsgat voor de 718 en Macan benzinemodellen.”
Dit is wel grappig, want Becker doet nu net alsof het gaat om een tijdelijke pauze in de leveringen. Terwijl de 718 en Macan op benzine bewust geschrapt zijn. Porsche is alleen in allerijl weer benzinevarianten gaan ontwikkelen toen het de verkeerde kant op ging met de elektrische verkopen.
Overigens doet de elektrische Macan het niet eens zo slecht. Daar zijn er 45.367 van verkocht. Maar toch loopt Porsche verkopen mis door geen Macan op benzine meer te verkopen in Europa.
Nederland
Porsche noemt geen cijfers van Nederland, maar daarvoor hebben we natuurlijk de Bovag. Ook bij ons zijn de verkopen gedaald met ruim 10%. We moeten er wel bij zeggen: dat komt vooral omdat 2024 zo’n topjaar was. Porsche verkocht in 2025 alsnog meer auto’s dan in alle voorgaande jaren.
Vooral de elektrische Macan is een hit in Nederland. Dankzij dit model zijn er vorig jaar 984 Macan geregistreerd, een recordaantal. Dat de verkopen alsnog gedaald zijn is de schuld van de Cayenne, die bijna halveerde in verkopen. Maar dat gaat volgend jaar weer helemaal goed komen. Dan levert Porsche namelijk een benzine-Cayenne én een gloednieuwe elektrisch Cayenne.
Foto: Porsche-combo in Oisterwijk, gespot door @ecnerualcars
Reacties
JVvV0174 zegt
Ik vind dat Volkswagen de transitie compleet verkeerd heeft genomen. Net als de Macan hadden ze beter ipv lelijk ID modellen die niet verkopen, gewoon beter een succesvol model zoals de Golf in meerdere opties moeten uitbrengen. Wil je een GTI met genoeg pk om bij groen weg te trekken, dan haal je de GTI. Wil je een R met de motor van de GTI plus electromotor om nog sneller weg te trekken dan kan dat. Een electrische Golf, een milde hybride, plug in hybride, diesel, benzine, dan kan dat. Maar nee VW wilt het stuur omgooien omdat ze denken dat het net zo radicaal kan als toen ze stopte met de beetle en de eerste Golf uitbrachten, maar dat werkte alleen omdat de beetle niet verkocht werd. De Macan en Cayenne hadden ze ook beter kunnen doen met benzine, hybride en elektrische opties, zo geef je de klant de keuze wat die wilt. Het is dan ook geen wonder dat de Duitse overheid wat miljarden aan VW moest voorschieten om niet failliet te gaan. Zo wil ik wel credits aan de Franse geven want die keuzes brengen Peugeot enzo wel, die geven je keuze tussen electrisch, hybride en benzine.
audirs3 zegt
Wat een slechte analyse. De grootste klappen vallen in China, juist omdat ze onvoldoende EV’s hebben.
mashell zegt
Wat neuzel je nou over miljarden steun om niet failliet te gaan?
Als Peugeot één ding bewijst is dat een goede EV niet het platform deelt met een auto met verbrandingsmotor. Dat heeft BMW, die ook een tijdje op compromis mobielen heeft ingezet, inmiddels ook door.
VW heeft juist een prima strategie. Porsche ging gewoon wat sneller dan de markt. Terwijl de markt wordt afgeremd door conservatieve politici die aan de doelstellingen morrelen.
audirs3 zegt
Ze hebben broodnodig meer EV’s nodig. China haakt volledig af. Zowel de Cayenne, Panamera als 911 moeten een EV-makeover krijgen.
I Love Porsche zegt
Méér EV’s??? Dat is gewoon niet waar Porsche zich in kan onderscheiden en de concurrentie in luxe snelle EV’s is gigantisch. Ze moeten zich focussen op hun kern: uitmuntende sportauto’s en sportieve SUV’s en geef je koperspubliek de keuze: ICE of EV voor alle modellen door platformarchitectuur die beide types aandrijving aankan zoals BMW het aanpakt.
Tegelijkertijd is het bijzonder dat VW nog altijd het meest verkochte merk van Europa is, en wereldwijd het meest verkochte Europese automerk, dus ergens bij VAG doen ze wel iets goed. Opmerkelijk dat het bij Porsche zo mis is gegaan.
mashell zegt
BMW heeft inmiddels ook het licht gezien. Van zo’n gedeelde platform krijg je lelijke lompe benzine wagens en slecht presterende niet concurrerende EV’s.
Porsche verkoopt luxe sportieve premium wagens, daar past het bij voorop te lopen met EV’s. Deed Porsche ook, de markt deed dat wat minder snel.
camber24 zegt
Porsche zie ik nu ook op tv reclame maken. Nooit eerder gezien. Half jaar geleden gekeken voor een Macan. Verkoper kon nauwelijks korting geven. 1500 euro ofzo. BMW kon dat wel, en veel meer. Is dus een iX3 geworden. Veel meer opties, range, vermogen. Blij met mn keuze. Porsche moet echt iets doen, want die Taycan en eigenlijk ook al Macan hebben los van de merkbeleving totaal niks te bieden tov de concurrent.