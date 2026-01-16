Porsche-verkopen gekelderd in Europa

Porsche heeft het even lastig.

Jarenlang was the sky the limit voor Porsche. Alles wat ze aanraakten veranderde in goud. Toch zit Porsche nu even in lastig vaarwater, vanwege de transitie naar EV’s. Door een rigoureuze koerswijziging is de winst flink gekelderd. Maar hoe zit het met de verkoopcijfers?

Dat kunnen we nu uit de doeken doen, want Porsche maakt de verkoopcijfers van 2025 bekend. Het merk uit Stuttgart wist wereldwijd 279.449 auto’s te slijten. Dat is niet verkeerd, voor een merk wat uitsluitend peperdure auto’s verkoopt. Het is echter wel een daling van 10% ten opzichte van 2024. En toen lagen de verkopen ook al 3% lager dan het jaar ervoor.

Europa

Terwijl de verkopen van Mercedes, BMW en Audi stabiel bleven in Europa, kreeg Porsche klappen op het oude continent. In Europa daalden de verkopen met 13,8%. Op de thuismarkt daalden de verkopen zelfs 16%.

Gek genoeg bleven de verkopen in Noord-Amerika op hetzelfde niveau, terwijl veel concurrenten de gevolgen merken van de importheffingen. Dat betekent dus wel dat Porsche anders meer hard verkocht in de VS. In China had Porsche het wel gewoon zwaar: daar kelderden de verkopen met 26%.

Het lag niet aan de 911

Aan de Porsche 911 lag het niet. Daar werden er namelijk meer van verkocht dan ooit. 51.583 stuks om precies te zijn. Het probleem zat ‘m meer in de Taycan en de 718, waar er respectievelijk 22% en 21% minder van verkocht werden. Dat laatste is niet zo gek natuurlijk, aangezien dit model uitgefaseerd wordt.

Bestuurslid Matthias Becker heeft het volgende te zeggen over de lagere verkoopcijfers: “Na een aantal recordjaren waren de leveringen in 2025 onder het niveau van het jaar ervoor. Deze ontwikkeling is in lijn met onze verwachtingen en komt door het leveringsgat voor de 718 en Macan benzinemodellen.”

Dit is wel grappig, want Becker doet nu net alsof het gaat om een tijdelijke pauze in de leveringen. Terwijl de 718 en Macan op benzine bewust geschrapt zijn. Porsche is alleen in allerijl weer benzinevarianten gaan ontwikkelen toen het de verkeerde kant op ging met de elektrische verkopen.

Overigens doet de elektrische Macan het niet eens zo slecht. Daar zijn er 45.367 van verkocht. Maar toch loopt Porsche verkopen mis door geen Macan op benzine meer te verkopen in Europa.

Nederland

Porsche noemt geen cijfers van Nederland, maar daarvoor hebben we natuurlijk de Bovag. Ook bij ons zijn de verkopen gedaald met ruim 10%. We moeten er wel bij zeggen: dat komt vooral omdat 2024 zo’n topjaar was. Porsche verkocht in 2025 alsnog meer auto’s dan in alle voorgaande jaren.

Vooral de elektrische Macan is een hit in Nederland. Dankzij dit model zijn er vorig jaar 984 Macan geregistreerd, een recordaantal. Dat de verkopen alsnog gedaald zijn is de schuld van de Cayenne, die bijna halveerde in verkopen. Maar dat gaat volgend jaar weer helemaal goed komen. Dan levert Porsche namelijk een benzine-Cayenne én een gloednieuwe elektrisch Cayenne.

Foto: Porsche-combo in Oisterwijk, gespot door @ecnerualcars