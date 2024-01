Best verkochte auto ter wereld geen garantie voor succes

Dit is de best verkochte auto ter wereld van 2023. Maar geen slingers voor de winnaar. Na winst zakte de aandelenkoers namelijk met 12 procent.

Alle verkoopcijfers worden uiteraard minutieus bijgehouden. Niet alleen in ons land, in Europa, maar ook wereldwijd. Aan het einde van ieder jaar rolt daar natuurlijk een winnaar uit.

Nou is het verkooplijstje wereldwijd eigenlijk altijd een beetje inspiratieloos. Het ene jaar is de Toyota RAV4 de best verkochte auto ter wereld, het andere jaar de Toyota Corolla. Kortom het is vaak een degelijke Japanner uit de fabrieken van Toyota die wereldwijd de winst pakt.

In 2023 is er echter een andere winnaar, die misschien niet zo verrassend is als je denkt. Onderzoeksbureau Jato Dynamics houdt de cijfertjes bij en vorig jaar stond de winnaar van nu al op nummer 3.

Tesla Model Y best verkochte auto

Met 1,23 miljoen exemplaren stoot de Tesla Model Y het machtige Toyota van de troon. De RAV4 is de runner up met 1,07 miljoen exemplaren en de Corolla nummer 3 met 1,01 miljoen stuks.

Dan zou je zeggen, de slingers uit, feest bij Tesla! De allereerste volledig elektrische auto ooit die de best verkochte auto ter wereld is. Beleggers die op het aandeel duiken en allemaal bij de club van Elon Musk een graantje mee willen pakken… toch? Nee.

Aandeel onderuit op de beurs

Na het bekend worden gisteren van de nummer 1 positie ging de beurskoers van Tesla juist met zo’n 12 procent naar beneden. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het heeft waarschijnlijk een hoop te maken met de verlaagde prijzen van het merk.

Daarmee verkocht Tesla vorig jaar 1,8 miljoen auto’s (waarvan dus 1,23 miljoen Model Y‘s!!!) . Dat is dan nog wel 38 procent meer dan in 2022, maar grote roerganger Elon Musk geeft nu al aan dat de groei in 2024 een stuk lager gaat zijn. Tegen een kleinere marge per auto als het merk de prijzen nog verder verlaagd.

Concurrentie moordend

En laat dat nu precies zijn wat Musk van plan is. De prijzen nog verder verlagen. Tesla moet ook wel, want de concurrentie uit onder andere China is inmiddels moordend en zet grote druk op de prijzen.

De kosten voor Elon en kornuiten blijven echter wel gelijk, en dat is dan weer slecht voor de winst en dus voor de beleggers. Op die manier wint en verliest Tesla op dezelfde dag.

Benieuwd of voor 2024 de best verkochte auto wereldwijd weer een Toyota is. Eén ding is zeker, dan is het geen volledig elektrische winnaar.