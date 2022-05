VIDEO: Renault OpenR Link infotainmentreview, met kracht van Google!

Van voorgaande R-Link-infotainmentsystemen van Renault werden we niet heel vrolijk. Het nieuwe OpenR Link-systeem is een heel ander verhaal.

Google-systeem!

Renault heeft geluisterd naar alle kritiek op voorgaande R-Link-systemen. Het zag er bij het voorlaatste systeem nog best oke uit – denk bijvoorbeeld aan Easy Link – maar over R-Link waren we echt minder te spreken. Alles reageerde wat traag en de interface was niet gebruiksvriendelijk. Hoe anders is dat nu bij de nieuwe Megane E-Tech. Daar maakt Renault een dikke vette inhaalslag.

Hoe komt dat? Renault introduceert een nieuw infotainmentsysteem genaamd OpenR Link. Dit systeem draait op Android Automotive OS en is dus gebaseerd op Android OS. De software is ontwikkeld door Google en is open source, modulair en altijd up-to-date. Kijk, daar worden we vrolijk van.

Google Assistant

Omdat het een Google-systeem is, profiteer je ook van voorzieningen als Google Maps en Google Assistant. Er zijn verschillende manieren voor interactie met Google Assistant: door ‘Hey Google’ uit te spreken, door het indrukken van de spraakbedieningsknop op het stuurwiel, of door het Google Assistant-icoon aan te raken op het multimediasysteem in het systeemmenu.

Google Assistant kan ook proactief handelen, bijvoorbeeld om een bestemming voor te stellen op basis van dagelijkse gewoonten of om muzieknummers voor te stellen om af te spelen. Daarnaast kun je diverse apps downloaden via Google Play. De onderzijde van de multimediadisplay biedt plaats aan een aantal pianotoetsen en een smartphone-dock met inductielader.

Twee versies

Renault levert twee versies van OpenR Link. Op de 12-inchversie (1.250 x 1.562 pixels, staand) is de interface, als aanvulling op de hoofddisplay (met Google Maps-navigatie), aangepast om plaats te bieden aan twee van de beschikbare widgets: laden, energiestroom, luchtkwaliteit, bandenspanning, muziek etc. De interface van de 9-inchversie (1.250 x 834 pixels, liggend) heeft een display die verdeeld is over vier widgets.

Google stelt hoge eisen aan infotainmentsystemen in auto’s. Als de boel niet vlotjes reageert op aanraking, geeft de partij geen goedkeuring. Om die reden heeft het OpenR Link-systeem van Renault ook de nodige rekenkracht. Onder de ‘motorkap’ bespeuren we een Qualcomm Snapdragon-processor. Dankzij die processor reageert het systeem lekker vlotjes op aanrakingen.

Firmware Over-The-Air

OpenR Link voert, net als een smartphone of tablet, automatisch updates uit via FOTA-technologie (Firmware Over-The-Air). De klant hoeft geen update te plannen bij een dealer (hoewel dat nog steeds kan als de klant dat wenst), hij of zij hoeft alleen maar het waarschuwingsbericht goed te keuren dat op de display verschijnt om toegang te krijgen tot een state-of-the-art systeem en apps, om kwaliteitsverbeteringen door te voeren en om toegang te krijgen tot nieuwe functies voor het multimediasysteem en de auto zelf.

OpenR Link is uiteraard compatibel met Android Auto (voor Android-smartphones) en Apple CarPlay (voor iPhones), en werkt via een kabelverbinding of als een draadloos systeem. In dat geval zijn enkele van de belangrijkste diensten of functies van het OpenR Link-systeem, zoals de elektrische routeplanner, echter niet meer beschikbaar.

Electric Route Planner

Deze Electric Route Planner plant een optimale route voor lange ritten, waarin oplaadpunten zijn geïntegreerd. Als de ingestelde bestemming een bestemming is waarvoor het laadniveau van de batterij niet toereikend is, zal het systeem automatisch een selectie van beschikbare en compatibele laadpunten langs de route voorstellen en de beste manier voorstellen om zo snel mogelijk op de bestemming aan te komen. Tijdens de rit wordt het systeem automatisch bijgewerkt aan de hand van de gegevens van de auto (bijvoorbeeld het energieverbruik, informatie over de batterij). Het systeem waarschuwt de bestuurder ook als de geplande route moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat een laadpunt buiten gebruik is.

4G-bundel

Net als met een smartphone is een 4G-bundel met data nodig om van al deze functies te kunnen gebruikmaken. Een eerste abonnement wordt bij de aankoop van de nieuwe Megane E-Tech electric meegeleverd en kan worden verlengd via een ander pakket of worden vervangen door een verbinding met de smartphone van de klant.

