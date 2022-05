Helaas: de betaalbare Volkswagen EV gaat er niet zo uitzien

De betaalbare EV van Volkswagen gaat er komen, maar niet met het design van de ID. Life.

Volkswagen was er lekker op tijd bij met een betaalbare EV. Ze waren een van de eersten met een elektrische A-segmenter in de vorm van de Volkswagen e-Up. Inmiddels is Volkswagen druk bezig met een nieuwe lichting EV’s, maar helaas maken ze geen haast met een compact (en dus betaalbaar) model.

Toch gaat zo’n model er wel degelijk komen op basis van het MEB-platform. In september liet Volkswagen als voorbode de ID. Life zien. Deze zag er heel anders uit dan de ID.3 en ID.4, maar dat was helemaal niet erg. Met het retrodesign zag de ID. Life er veelbelovend uit. En op basis van de eerdere ID-modellen weten we dat Volkswagen dicht bij de concept cars blijft.

Jammer, maar helaas… de hoge heren in Wolfsburg hebben deze keer anders besloten in hun onmetelijke wijsheid. Dat wist Automobilwoche een tijdje terug al te melden. Wat is het probleem? Een retromodel zou niet aansprekend genoeg zijn voor een jonge doelgroep. In een Mini of een Fiat 500 zie je natuurlijk ook alleen maar senioren rijden. Oh wacht…

Goed, dit was twee maanden geleden al bekend, maar er waren wat tegenstrijdige berichten. Volkswagen liet tegenover Automotive News Europe namelijk weten dat de ID. Life juist extreem goed ontvangen was, ook intern. Er zouden geen plannen zijn voor een nieuw concept.

Het lijkt er nu op dat Automobilwoche toch goed geïnformeerd was. Volkswagen CEO Ralf Brandstätter deelt namelijk op zijn LinkedIn een eerste schets van de nieuwe compacte EV. Wat blijkt? Die lijkt totaal niet op de ID. Life.

Het is nog een ruwe schets, maar het nieuwe model sluit op deze manier meer aan op de ID-modellen die we al kennen. Daarmee lijkt het erop dat het ontwerp van de ID. Life definitief naar de prullenbak is verwezen. En dat is toch wel jammer.

De planning blijft verder ongewijzigd. De auto moet in 2025 gelanceerd worden. Nog even geduld dus. Naast een Volkswagen, kunnen we ook rekenen op een Skoda- en een Cupra-broertje. Qua prijs mikt Volkswagen op 20 tot 25 mille. Dat is ook de prijsklasse waarin de e-Up zat. Al zal de nieuwe kleine EV van Volkswagen waarschijnlijk wat groter zijn.