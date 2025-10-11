Nederlandse bedrijven hebben plan om waterstof alsnog interessant te maken

We moeten nú een keuze maken.

De EV heeft zijn plekje in de mobiliteitswereld inmiddels wel gevonden. De waterstofauto heeft daar meer moeite mee. Steeds meer fabrikanten trekken hun keutel in vanwege de beperkte infrastructuur en grote onzekerheid rondom investeringen vanuit overheden. De nieuwste in het rijtje van waterstofweigeraars is General Motors. Het tegengeluid komt van een aantal Nederlandse bedrijven.

DAF Trucks, Bosal Nederland, TNO en Westport Fuel Systems hebben samen met de RAI Vereniging een artikel opgesteld met daarin een oproep aan de EU. ”De Europese Unie heeft een ambitieuze taak”, zo opent het bericht. Het overheidsorgaan moet zorgen voor minder CO2-uitstoot door de transportsector om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Niet op één paard wedden

Volgens de Nederlandse bedrijven is het onlogisch om volledig in te zetten op elektrische vrachtwagens. Het aanleggen van opladers met genoeg vermogen gaat te traag, het elektriciteitsnet kan het niet aan en er is geen sluitende businesscase voor transportbedrijven. Kortom, met de elektrische truck gaan we er niet komen.

Waterstof zou beter passen, denken de bedrijven. De vrachtwagens krijgen er een grotere actieradius van, zijn ongeveer even zwaar en hebben dezelfde eigenschappen als dieseltrucks, het aanleggen van een waterstofinfrastructuur is makkelijker en het is relatief eenvoudig om dieseltrucks om te bouwen naar waterstofvrachtwagens.

Wat houdt de waterstofvrachtwagen tegen?

Hier hebben de vrachtwagenmakers ook al op voorgesorteerd. Bijna alle Europese truckfabrikanten hebben al H2-trucks klaarstaan. Het enige struikelblok is groene waterstof. Dit is waterstof die op een milieubewuste manier is opgewekt.

Er is nog maar weinig groene waterstof beschikbaar waardoor het behoorlijk kostbaar is. Nu betaal je zo’n € 20 voor een kilo groene waterstof. Om het voor transportbedrijven haalbaar te maken om groene waterstof te tanken, moet de prijs naar ongeveer € 4 per kilo.

Zo halen we de prijs omlaag

De Nederlandse bedrijven roepen de overheid, maar ook het bedrijfsleven op om initiatief te nemen om de prijs te laten dalen. Hoe? ”Maak in de beginfase geen onderscheid tussen groene, blauwe en grijze waterstof. Dit is de meest effectieve manier om de prijs van waterstof snel te drukken en de markt op gang te brengen”, schrijven de bedrijven.

Wanneer het moment daar is, moet de EU de regelgeving wijzigen zodat groene waterstof het goedkope alternatief wordt. Het moet soortgelijke voordeeltjes krijgen als de EV’s hebben gekregen. Op deze manier is er niet alleen een groene vervanger voor diesel, maar zijn we deze keer wel onze Aziatische concurrenten te slim af.

Het artikel sluit af met de vraag: ”Kiezen we voor de realiteit van een duale aanpak en economische autonomie? Of laten we onze groene toekomst afhangen van te trage infrastructuur en externe partijen?”