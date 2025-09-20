Video: René’s (XXL) Porsche Cayenne krijgt next-level Clanck audio!

In deze video nemen we je mee naar Deurne, waar René van XXL Nutrition zijn Porsche Cayenne van een audio-upgrade voorziet.

Hij heeft zijn Porsche laten voorzien van een gloednieuw audiosysteem van Clanck. Voorheen beschikte zijn auto al over een eerdere generatie van dit systeem, maar nu is het tijd voor de volgende stap: een volledig actief systeem waarbij elke speaker afzonderlijk wordt aangestuurd.

Dat zorgt voor meer diepte, kracht en helderheid – zelfs op laag volume. Het team van Clanck legt uit dat de nieuwe set volledig is ingemeten met speciale meetapparatuur. Elke speaker is individueel afgestemd, zodat het geluid optimaal in balans is.

Een andere nieuwigheid is de primeur van een zelfontwikkelde subwooferbehuizing. Waar vroeger logge basskisten veel ruimte in beslag namen, is deze oplossing netjes weggewerkt in de originele plekken van de auto. Zo blijft het interieur strak en lijkt het alsof de installatie er altijd al heeft gezeten. Een gezellige ochtend vol gave auto’s, goede vibes en natuurlijk: top sound!