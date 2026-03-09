Klant koopt GT3 met weinig kilometers bij Porsche-dealer, wordt keihard genaaid

En dat was niet omdat de kilometerstand niet klopte.

Een Porsche met 54 kilometer kopen bij de dealer, dat klinkt als een veilige aankoop. Wat kan daar nou mis mee zijn? Nou, een heleboel, zo ontdekte een Amerikaanse klant. Zijn zo goed als nieuwe GT3 bleek een regelrechte rampenbak.

De beste man kocht de auto voor omgerekend €244.263 bij een Porsche-dealer in Pennsylvania. Volgens de dealer was de auto gebruikt voor promotiedoeleinden en om het personeel bekend te maken met de functies van de auto. Tot dusver weinig reden om achterdochtig te worden.

Aap uit de mouw

Na aanschaf vertoonde de auto echter allerlei elektronische problemen. Toen de eigenaar de auto liet nakijken bleken er onderdelen niet goed gemonteerd te zijn. Het achterhalen en oplossen van de problemen bleek ook lastig.

Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: Porsche had deze auto gebruikt om monteurs in opleiding te trainen. Waarschijnlijk is deze GT3 talloze keren uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. En daarbij zijn er dus een aantal dingen niet goed gegaan.

Rechtszaak

De studenten kun je natuurlijk weinig kwalijk nemen, maar Porsche heeft gewoon een auto die niet goed in elkaar zat in de showroom gezet. En misschien nog wel erger: ze hebben een misleidend beeld geschetst van het verleden.

Dit mogen ze nu uit gaan leggen aan de rechter, want de klant heeft een rechtszaak aangespannen. We zijn geen juridische experts, maar het lijkt ons dat deze zaak een goede kans van slagen heeft.

Bron: Automotive News