Porsche denkt na over huwelijk tussen Taycan en Panamera

Eén naam, meerdere aandrijflijnen en waarschijnlijk nog steeds heel snel

Iedereen weet dat Porsche van tradities houdt. Zescilinders achterin, ronde koplampen en modelnamen die al decennia meegaan. Maar soms moet zelfs een merk uit Stuttgart even goed naar de spreadsheet kijken. En die spreadsheet fluistert blijkbaar iets interessants. Volgens Autocar wordt er namelijk gekeken naar een plan waarbij twee bekende Porsche-modellen wel héél dicht bij elkaar komen te staan.

Twee snelle sedans in hetzelfde segment

In de huidige line-up heeft Porsche eigenlijk twee grote performance sedans die opvallend dicht bij elkaar zitten. De Panamera en de Taycan. De ene rijdt op benzine en plug-in hybride techniek, de andere volledig elektrisch.

Toch mikken ze beiden grotendeels op hetzelfde publiek: mensen die een snelle vierdeurs Porsche willen zonder meteen bij een SUV uit te komen. Daarom onderzoekt Porsche of het niet slimmer is om de twee modellen in de toekomst wat dichter naar elkaar toe te trekken.

Het idee zou dan zijn om uiteindelijk één modelreeks te maken, met daarbinnen verschillende aandrijflijnen. Denk aan benzine, plug-in hybride en volledig elektrisch onder dezelfde naam.

Porsche bekijkt zijn modellengamma opnieuw

Voor Porsche zou dat een opvallende stap zijn, maar helemaal vreemd is het natuurlijk niet dat het merk zijn line-up even opnieuw bekijkt. Autofabrikanten zoeken steeds vaker naar manieren om modellen en techniek efficiënter te ontwikkelen.

De Panamera en Taycan liggen qua formaat ook niet extreem ver uit elkaar. De Panamera heeft een wielbasis van ongeveer 2950 millimeter, terwijl de Taycan rond de 2900 millimeter zit. Dat verschil is niet onoverbrugbaar wanneer een nieuwe generatie vanaf het begin een beetje flexibel wordt ontwikkeld.

Daarom wordt er binnen Porsche gekeken naar meer gedeelde onderdelen en mogelijk zelfs een gezamenlijke modelidentiteit, ook als toekomstige versies technisch nog op verschillende platforms blijven staan.

De reden is niet zo ingewikkeld

Nieuwe auto’s ontwikkelen is tegenwoordig ongeveer net zo duur als een missie naar de maan. Porsche moest onlangs al een schappelijke 1,8 miljard euro afschrijven vanwege vertragingen rond nieuwe elektrische platforms. De nieuwe CEO Michael Leiters zou daarom lekker hard inzetten op kostenbesparing en efficiëntere ontwikkelprogramma’s.

Twee aparte sedans ontwikkelen die in hetzelfde segment opereren maar technisch compleet verschillend zijn, kan dan ineens een vrij dure hobby worden. Door de Panamera en Taycan dichter naar elkaar toe te trekken kan Porsche ontwikkelingskosten delen en voorkomen dat het uiteindelijk één van de twee modellen moet schrappen.

Maar welke naam blijft er dan over?

Mocht Porsche dit plan daadwerkelijk doorzetten dan blijft er nog maar één hele belangrijke vraag over. Welke naam overleeft het huwelijk?

Wordt het straks een Panamera met benzine, hybride en elektrische varianten,of krijgt de Taycan ineens een familie met verbrandingsmotoren?