Video - Rimac is eindelijk bíjna klaar met de C_Two - Autoblog.nl

Rimac heeft eindelijk een volledig prototype van de C_Two, waarmee de auto bijna klaar is voor massaproductie.

Met computers kunnen we tegenwoordig van alles simuleren en nabootsen, maar het is toch wel een fijn idee als je zéker weet dat iets werkt. En niet dat je ergens een komma hebt, of iets verkeerd hebt ingevuld. Vooral als het om een elektrische hypercar gaat met 1914 pk met een 0-100-tijd van onder de twee seconden. Daarom heeft Rimac na jaren van testen en simulaties eindelijk een compleet prototype in de windtunnel staan.

We zeggen hier compleet, omdat Rimac al eerder met twee verschillende prototypes van de C_Two in de windtunnel is geweest. Dat waren echter nog vroege prototypes waarin verschillende zaken werden getest en onderzocht. Nu hebben ze een (hopelijk laatste) prototype getest. Het gaat hier om een ‘validerend’ prototype. Dat wil dus zeggen dat de auto een werkende aandrijflijn heeft én een werkend hydraulisch systeem.

Met de laatste windtunneltest willen ze kijken of alle simulaties en aannames kloppen, maar ook of de koeling precies goed is. Op racecircuits wil je immers lekker veel koeling hebben zodat je accu’s en andere onderdelen niet oververhitten. Tegelijkertijd wil je bij lange ritten juist een gladder oppervlak zodat je extra actieradius hebt. Daarom heeft de auto een actieve splitter en flappen aan de onderzijde, om het balans tussen koeling en luchtweerstand per situatie in te kunnen stellen.

Rimac schrijft dat de testen ‘extreem goed’ zijn verlopen en dat de gesimuleerde waarden goed lijken te kloppen. Dat is goed nieuws voor de autobouwer uit Kroatië. Driekwart jaar geleden zei het bedrijf nog dat de eerste auto’s in de eerste helft van dit jaar geleverd zouden worden aan klanten, inmiddels moet de Rimac C_Two dus wel bijna klaar zijn. Aanpassingen in dit late stadium zouden dit schema in de war kunnen schoppen.