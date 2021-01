Houden vrouwen stiekem meer van autorijden dan mannen? - Autoblog.nl

Nieuwe cijfers laten een verrassende ontwikkeling zien op de automarkt, die er misschien op wijst dat vrouwen stiekem meer van autorijden houden.

Hou je van autorijden dan moet je een handbak hebben. Dat is de spreuk waar veel autoliefhebbers aan vastklampen. Spelen met de koppeling, roeien tussen de versnellingen, dat gevoel van een perfecte shift… Gevoelens waar de meeste autoliefhebbers fan van zullen zijn.

Toch laten nieuwe cijfers van RDC zien dat het slecht gesteld is met die handbak. Slechts vier op de tien nieuwe auto’s wordt geleverd met zo’n pook. Tien jaar geleden was dat nog acht op de tien. ‘Het gaat wel erg hard’, concludeerde RDC-productmanager Jan Jaap Koops bij de BNR Nationale Autoshow. Dit heeft voor een groot deel te maken met de opkomst van elektrische auto’s; deze hebben immers geen voorwaartse versnellingen en komen dus altijd zonder handgeschakelde versnellingsbak. Met uitzondering van een oude Škoda dan.

Koops deelt bij BNR veel meer weetjes uit de autocijfers, zoals hoeveel vrouwen voor een handbak kiezen. Zes uit tien vrouwen die vorig jaar een nieuwe auto kocht, nam er eentje met een handbak. Jazeker, je leest het goed, vrouwen kiezen vaker voor een handbak dan voor mannen. Houden vrouwen dan ook stiekem meer van autorijden, of is er iets anders aan de hand?

De RDC-productmanager denkt dat laatste. Vrouwen zijn namelijk ‘oververtegenwoordigd’ in het A- en B-segment. En in die segmenten is de handbak populairder dan de automaat. Met andere woorden, vrouwen kiezen vaker voor een handbak omdat ze dat eigenlijk wel moeten.

Een ander verschil tussen mannen en vrouwen heeft te maken met de kleur van een auto. Net als bij mannen zijn grijs, zwart en wit (in die volgorde) de populairste kleuren. Maar als je verder kijkt dan dat, zie je dat vrouwen volgens Koops vaker voor lastigere, zachte kleuren gaan. Hij geeft het voorbeeld van een crèmekleurige auto. Zo’n auto staat gemiddeld genomen 55 dagen op de parkeerplaats te wachten voordat een vrouw deze heeft gekocht. Is de dealer een seksist die per se aan een man wil verkopen, dan moet hij gemiddeld 93 dagen wachten. Kleurverschil blijft dus een man-vrouw-ding, zegt Koops.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Niels van Roij noemt zijn eigen ontwerp ‘geen klassieke schoonheid’. En Meindert rijdt in de nieuwe Volkswagen Arteon Shooting Brake.

Foto: Passend Kenteken van @Jeppie, via Autojunk.nl.