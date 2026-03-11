Ferrari bouwt hete versie van het meest controversiële V12-model

Meer V12’s uit Maranello: kom maar door!

Ferrari introduceert de ene supercar na de andere. Je bent nog maar half gewend aan het beeld van de F80 of de 849 Testarossa staat alweer voor de deur. Het merk uit Maranello verkoopt naast deze supercars en sportauto’s als de 296 en Amalfi ook nog een gezinsauto, de Purosangue. De SUV waarvan Ferrari niet wil dat je het een SUV noemt, gaat alweer even mee en is daarom toe aan een opfrisser.

Volgens mannen in regenjassen werkt Ferrari aan een frisse blik op de Purosangue. Deze vierzitter komt niet alleen: hij neemt ook een hetere Purosangue mee. Ook de opgebeurde Ferrari krijgt de magistrale 6,5-liter atmosferische V12. Of het vermogen van 725 pk wordt opgeschroefd, is nog niet duidelijk.

Purosangue XX?

Volgens de bronnen wil Ferrari nog in het najaar van 2026 beginnen met de production van de vernieuwde Purosangue en performance-uitvoering. De grote vraag: hoe performance is die performance-versie? Wordt het een matig Asseto Fiorano-pakketje of gaan we een volbloed (pun intended) straatlegale XX zien? De bronnen hebben nu over een leuker onderstel, gewichtsbesparingen en andere aanpassingen die de Purosangue lekkerder stuurgedrag geven.

We krijgen helaas geen bevestiging of ontkenning van Ferrari. De autofabrikant wil niet ingaan op deze geruchten. Het zou een goede zet zijn van het merk. De Purosangue-cashcow is het perfecte voorbeeld van Ferrari’s recente succes. Het merk verkocht in 2025 minder auto’s dan het jaar ervoor, maar maakte toch meer winst. Dat komt doordat de gemiddelde prijs van een Ferrari is gestegen. Zo kan het dus ook.

Door een Purosangue Competizione, Scuderia, GTO of misschien zelfs XX toe te voegen aan het gamma gaan de vermogende klanten zichzelf achter de oren krabben: rij ik niet in een te karige Ferrari als ik niet de speciale Purosangue heb?

De Ferrari Purosangue in Nederland

In Nederland wist Ferrari tot dusver 47 Purosangue’s te slijten. Bij ons begon de vanafprijs bij de lancering bij 533.668 euro (inclusief belastingen). Op het moment van schrijven staan er vier Purosangue’s te koop op Marktplaats. De prijzen variëren tussen 649.900 tot 799.900 euro. Wat een geld.

Foto’s: Ferrari Purosangue – test en video

Bron: Bloomberg