Deze Range Rover is gestolen en door een gevel geramd

En het was niet eens een ramkraak.

Er staan altijd een hoop dikke schadebakken te koop in Nederland. We zijn altijd benieuwd wat er dan precies met die auto’s gebeurd is, maar dat kunnen we helaas niet altijd achterhalen. Bij deze Range Rover kunnen we wél vertellen hoe deze schade ontstaan is.

Dit alles is gebeurd terwijl de eigenaar van de auto waarschijnlijk op één oor lag. Deze Range Rover werd namelijk in de nacht van 24 oktober gestolen in het Drentse Deurze. De politie kreeg de auto echter snel in de smiezen en zette de achtervolging in.

Range Rover vs. gevel

Deze achtervolging eindigde net zo snel als ‘ie begonnen was, want de Range Rover reed in volle vaart tegen een boerderij. Die was niet bestand tegen het 2,7 ton zware gevaarte, met als gevolg dat de auto dwars door de gevel schoot. De dief ging er vervolgens te voet van door. Het is niet duidelijk of die nog in de kraag gevat is, dus op dat punt heeft dit verhaal een open einde.

Waar het om draait: de auto in kwestie staat nu te koop bij Boonstra Schadevoertuigen. Eerlijk is eerlijk, voor een auto die een gat in een gevel heeft gebeukt, ziet deze Range Rover er nog best goed uit. Het is vooral de rechtervoorkant die de klap heeft opgevangen.

Dure uitvoering

Deze Range Rover zal dus vast weer opgelapt worden. Des te meer omdat het een heel dure uitvoering is. Het betreft een P550e Autobiography, met een 550 pk sterke zes-in-lijn onder de kap. Ondanks het feit dat het een plug-in hybride is kostte deze auto alsnog €187.127. De Range Rover dateert uit 2024 en heeft 55.755 kilometer op de teller.

De prijs van dergelijke schadeauto’s valt altijd tegen, zo ook nu. Boonstra wil nog €79.950 hebben voor deze gehavende Range Rover.