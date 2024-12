Lamborghini Miura van Liberty Walk is stijlvoller dan gedacht

De eerste supercar ter wereld transformeert in een potentieel Pikes Peak-monster.

Ik heb te vroeg gesproken. Mijn oprechte excuses aan alles en iedereen die bij Liberty Walk werkt en/of de Japanse tuner een warm hart toedraagt. Ik was te sceptisch toen bekend werd dat Liberty Walk aan de slag ging met de Lamborghini Miura. Want potjandorie wat ziet de widebody-Miura er geweldig uit op de eerste virtuele beelden. Krijgt @DutchDriftKing toch gelijk: je kunt de ene creatie van LW geslaagder vinden dan de ander.

Volgens de tuner wordt de Lambo ”een auto die een pagina krijgt in de Liberty Walk-geschiedenis”. Ondanks dat deze bodykit me beter ligt dan de meeste pakketjes van LW is het recept niet heel anders. Wat misschien helpt, is dat aanpassingen niet zo extreem zijn als in het verleden. De bodemvrijheid is minimaal, maar lijkt wel groter dan bij de meeste LW-kits. En wat te denken van de voorbumper: de splitter is niet ingetogen, maar ook weer niet zo overdreven.

Gelukkig blijft de creatie wel duidelijk een Miura. Dat zie je natuurlijk het beste door de koplampen met wimpertjes. Ook de lichten op de achterkant zijn een dikke knipoog naar het origineel. Tenminste, als je ze weet te vinden. De gigantische achtervleugel is anders dan de aanpassingen op de voorkant wel erg uitgesproken. Ook met de diffuser van de Miura houdt Liberty Walk zich niet in. Alles bij elkaar doen de veranderingen me het meest denken aan een denkbeeldige Miura die houdt van heuvels verslinden.

Voorlopig krijgen we alleen deze drie beelden hierboven en een video te zien in de virtuele wereld. Liberty Walk zal de echte auto wel al helemaal of bijna helemaal af hebben. Op vrijdag 10 januari staat de fysieke presentatie gepland. De Miura van Liberty Walk wordt op de Tokyo Auto Salon 2025 om 14:30 uur gepresenteerd.

Wellicht ziet de nieuwe, oude Lambo van LW er nog wel spectaculairder uit in het echie. Tot die tijd vergaap ik me aan de renderings en vraag ik me af wat wijlen Marcello Gandini van de bodykit zou hebben gevonden.