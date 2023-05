Polo GTI Edition 25 is een lekker dik feestvarken

De Polo GTI Edition 25 is een gepaste manier om een verjaardag te vieren.

De Volkswagen Polo GTI is en herlijk pretpakketje dat al weer enkele jaren meegaat. Natuurlijk, de Golf GTI is de OG, maar van de Polo zijn er inmiddels ook een hele hoop GTI’s gebouwd. We gaan ons er oud door vullen, maar de eerste Polo GTI kwam in 1998 op de markt.

Maar het is nu dus tijd voor de Polo GTI Edition 25. We kennen de Edition-modellen van de Golf en dat zijn namelijk erg interessante modellen met unieke uitrusting en afwijkende techniek. Hoe zit dat dan met dit Volkswagen Polo feestvarken?

Sportonderstel. Op een GTI? Joh!

Nou, we krijgen helaas geen Golf R-motor of een mechanisch sper. Het is namelijk een combinatie van extra veel uitrusting en wat designdetails. Zo krijg je standaard bijvoorbeeld een sportonderstel! Op een GTI! Wie had dat gedacht? Volgens Volkswagen is het speciaal afgstemd voor de Polo GTI en verlaagt het de auto met zo’n 15 millimeter.

Ook het XDS-systeem (elektrische sper simulatie voor de voorwielen zit erop). Belangrijk voor de bragging rights tegenwoordig zijn de IQ-LIGHT Matrix Led-koplampen. Verder heeft de GTI Edition 25 rode remklauwen, strips, honingraat grille en chromen sportuitlaat.Volgens ons had de gewone GTI die toch ook al?

Wel uniek zijn de velgen: 18 inch groot en hoogglans zwart. Het dak is eveneens zwart, evenals de spigelkappen. In het interieur zien we vervolgens zwart-rode leren sportstoelen met GTI-opschrift. Ook is er een plakaatje waarop staat ‘1 of 2.500’.

Uitrusting Polo GTI Edition 25

Aan de motor verandert er niet veel. Onder de kap vinden we namelijk een 2.0 TSI viercilinder die goed is voor 207 pk en 320 Nm. Daarmee kun je in 6,5 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid van de Polo GTI Edition 25 is 240 km/u.

De Polo GTI Edition 25 onderscheidt zich verder dus met zijn uitrusting. En eerlijk is eerlijk: alles wat je ooit nodig kan hebben, lijkt erop te zitten. Je kunt kiezen uit wit, rood, blauw, zilver of grijs. Speciaal voor de Polo GTI Edition 25 is er ook de tint Ascot Grey. Of de auto naar Nederland komt is nog niet bekend. Het zal wel een prijzig ding gaan worden, een standaard Polo GTI kost tegenwoordig 42 mille.

De origine Polo GTI van 25 jaar terug

Volkswagen zelf geeft ons en afbeelding mee met de eerste Polo GTI. Dat was voor ons de 6N2, maar in Duitland zijn er ook 3.000 prefacelift-exemplaren gebouwd (6N). In technisch opzicht komen ze behoorlijk overeen.

Dus een hitsige 1.6 16v met 125 pk, sportstoeltjes, mistlampen en kekke BBS-wielen. De meeste exemplaren werden verkocht aan werknemers van Volkswagen.

