Elon Musk en Tesla negeerden fatale fout in Autopilot…

Elon Musk en Tesla hebben de andere kant opgekeken terwijl dat eigenlijk niet kon, zelfs met Autopilot aan.

Als kersverse Teslarijder kan ik zeggen; Autopilot is top. Niet als systeem dat het rijden 100% overneemt, daar is het echt niet goed genoeg voor, maar wel om te gebruiken tijdens lange ritten over de snelweg. Je moet natuurlijk blijven opletten, maar het hoeft allemaal nét iets minder gefocust.

Binnen de bebouwde kom werkt de Autopilot eigenlijk gewoon slecht. Bij rotondes weet hij niet wat hij moet doen en geeft dan maar gewoon volgas. Dat lijkt hem dan de beste oplossing. En ook kruisend verkeer wordt nog weleens over het hoofd gezien.

En dat laatste is nou precies waar het over gaat in dit artikel.

Elon Musk negeerde fatale fout in Autopilot

Elon Musk en Tesla zijn namelijk voor de rechter gesleept door de nabestaanden van een man die een ongeluk niet overleefde terwijl de Autopilot aanstond. Hij reed over een kruising en de Autopilot zag een vrachtwagen over het hoofd.

De Tesla Model 3 remde niet en schoof zo onder de oplegger, met fatale afloop. En dat was volgens de nabestaanden de schuld van Tesla en Elon Musk. En de rechter is het daarmee eens.

Want wat blijkt, zowel Elon Musk als de engineers waren op de hoogte van het probleem met Autopilot. Temeer omdat in 2016 een soortgelijk ongeluk gebeurde waarbij ook een dode viel Desondanks bleef Musk Autopilot betitelen als een systeem dat volledig autonoom kon autorijden.

Een uitspraak in de zaak is er nog niet, of in elk geval niet bij ons bekend. Maar iets zegt ons dat Musk flink in de buidel mag tasten om de nabestaanden af te kopen. Wat voor hem natuurlijk geen enkel probleem is, maar toch.

Laten we nu vooral hopen dat Tesla iets doet aan die fout in Autopilot. En verder een tip voor de gebruikers ervan: Gebruik je verstand en ga niet liggen te slapen, gamen of filmpjes kijken terwijl je Tesla autonoom rijdt.

Je weet toch dat dat een beetje dom is?

Foto: Een gecrashte Model 3 op de Nordschleife, gespot door @tnthomas