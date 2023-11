Formule 1-coureurs klagen over extreme vermoeidheid

En waar we vaak een beetje laatdunkend doen over klagende Formule 1-coureurs, begrijpen we het in dit geval ook wel.

Nog 1 race en dan zit het Formule 1-seizoen van 2023 er definitief op. Een gestoord jaar, zoals Max verstappen zelf zegt. Waarin hij niet alleen doelt op zijn 18 zeges, maar ook op de vele races die de teams hebben moeten rijden.

Want het waren er ook echt wel veel. Ondanks de gecancelde race in Italië, die in mei gereden had moeten worden, maar niet doorging vanwege de vele regen, waren het er nog altijd 22.

En dan denk je, 22 weekendjes racen, dat valt toch wel mee? Klopt op zich, alleen is het meer dan alleen anderhalf uur rondjes rijden. Het is ook de weg er naartoe, jetlags, hotels, persdagen, testen, noem maar op. Logisch dat ze er een beetje klaar mee zijn.

Formule 1-Coureurs klagen over vermoeidheid

En zeker bij zo’n laatste race van het seizoen zijn er meerdere Formule 1-coureurs die klagen over extreme vermoeidheid. Max Verstappen is er eentje van natuurlijk. Want hij laat geen kans onbenut om aan te geven dat er te veel wordt geracet. Waarvan akte.

Maar ook Daniel Ricciardo klaagt dat het een lieve lust heeft. Hij denkt dat de Formule 1-coureurs komend weekend ijlend en hallucinerend over de baan zullen slingeren. En dat komt dan vooral door de locatie van vorige week; Las Vegas.

Niet dat ze daar helemaal zijn losgegaan met allerhande verdovende en geestverruimende middelen en in grote aantallen geboekte lichtekooien op de grote hotelkamers in het Amerikaanse Sodom en Gomorra, maar vanwege het tijdsverschil. Ze hebben geen tijd gehad om aan de nieuwe tijdzone te wennen.

Zit wel wat in natuurlijk…

Dus dat kan nog spannend worden. Formule 1 racen met hindernissen. Misschien een nieuw format voor volgend jaa?