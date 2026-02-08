Verrassing: bijzondere rebadge-SUV toch houdbaar voor tweede generatie

Een bijzondere strategie blijkt toch meer houdbaar dan we dachten dankzij de tweede generatie van een rebadge-SUV.

Als we het hebben over rebadgen in de moderne tijd, komen toch vrij snel Japanse merken ter sprake. Die werken op bepaalde manieren veel samen. Dat heeft als voordeel dat je snel kan schakelen wanneer de milieu-eisen erom vragen. Mazda kon snel de Yaris uitbrengen als Mazda2 Hybrid, Mitsubishi pakt allerlei Renaults bij de kladden en Subaru brengt de elektrische Toyota’s uit onder hun eigen logo. Toen merken het in Europa goed konden gebruiken om hybride auto’s te hebben, zocht ook Suzuki hulp bij Toyota. Ze kregen de Corolla Touring Sports en RAV4 om uit te brengen als Swace en Across, allebei enkel in hybride vorm.

Suzuki Across

Dat werkte… mondjesmaat. De Suzuki Across wist in vijf jaar tijd slechts 190 eigenaren te vinden in Nederland, terwijl in diezelfde periode ruim 9.000 RAV4’s verkocht werden. Maar goed, het model aanbieden geeft Suzuki ook weer ademruimte. Het voelt altijd als iets tijdelijks, zodat Suzuki nu zelf kan werken aan een model dat de uitstoot naar beneden haalt.

De realiteit is anders. Ontmoet de tweede generatie Suzuki Across. Suzuki is het rebadgen nog niet verleerd, wat ook blijkt uit het feit dat hun eerste EV een rebadge-Toyota is. Dat geldt dus wederom voor de Across, wat simpelweg een nieuwe RAV4 met Suzuki-logo is. We zullen je dus de hele marketingfolder met beschrijvingen over het robuuste uiterlijk besparen, want alles over het uiterlijk hebben we al besproken. Suzuki voegt aan de RAV4 een nieuwe voorbumper toe met een wat opvallender stuk grille tussen de koplampen. Daar blijft het eigenlijk bij. De achterkant is krek eender, ware het niet dat er nu ‘Across’ staat in plaats van RAV4.

Helaas is de kans groot dat de Suzuki Across vergeleken met de Toyota RAV4 wel de grijze muis wordt. We lezen niks over een kopie van het GR Sport-pakket en er komen maar vier kleuren. Grijs, wit, zwart en ‘Ever Rest’, een soort groen. Robuust, maar een tikkeltje saai.

Interieur

De cabine van de Suzuki Across is ook geen verrassing. Er was ruimte om de airbag van het stuur te vervangen door eentje met een Suzuki-logo erop. Verder krijg je een 12,3 inch grote tellerbak en een 12,9 inch groot scherm, wat qua interface ook zal lijken op de Toyota. Dat betekent niet dat het slecht is, maar je zoekt bij dit soort modellen vaak naar USP’s. Die je vergeleken met de RAV4 dus niet echt krijgt.

Aandrijving

De motor is wel volledig… Toyota. Ja, ook de aandrijflijn van de Suzuki Across wordt identiek aan die van de RAV4. Dat betekent een 2.5 liter grote viercilinder benzinemotor met e-CVT, gekoppeld aan twee elektromotoren en een 22,7 kWh groot accupakket. Een totaalplaatje van 305 pk waarvan het merendeel elektrisch is, want de viercilinder is goed voor 143 pk. Suzuki zegt niks over de elektrische range, maar bij Toyota ging het om 100 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dat zal eveneens gelden voor de Across.

Wat de Suzuki Across mag kosten is nog niet bekend. De RAV4 begint bij 49.795 euro, waarmee je hoopt dat Suzuki er iets onder kan gaan zitten. Bij de vorige Across begon het bij een torenhoog bedrag vergeleken met de Toyota, dus hopelijk heeft het merk daarvan geleerd. Toegegeven: onze verwachtingen zijn overtroffen door het überhaupt aanbieden van een nieuwe Across. Maar of het gaat werken?