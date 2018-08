Video: zie hoe Autoblog-lezers WINNEN!

Casper ging met een tweetal AB-lezers het circuit op.

Deze twee lezers waren verkozen uit de Suzuki Swift quiz en hebben aangetoond dat ze kennis van zaken hebben. De volgende uitdaging was om met onze @casperh mee te doen aan de Suzuki Swift Redactie Race. Het weapon of choice is de Suzuki Swift Sport (rijtest), die met zijn lichte gewicht een hot hatch is zoals je ze helaas nog maar zelden ziet. Tijdens de Redactie Race moesten we het opnemen tegen de teams van een aantal andere (veruit inferieure) redacties. Hoe deze competitie is verlopen kun je checken in de onderstaande video: