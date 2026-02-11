Dat kan eigenlijk niet anders.

Het CBR is lekker bezig. Niet alleen hebben ze meer cursussen verkocht dan ooit tevoren, ze doen ook wat nuttigs met de opbrengst. Het voormalige ‘bedrijf’ van Alexander Pechtold heeft namelijk iets teruggebracht wat veel leerlingen eigenlijk best misten, namelijk de tussentijdse toets.

Vanaf 30 maart kun je weer overal zo’n proefexamen doen, nadat die een tijd was geschrapt om de enorme examenachterstanden weg te werken.

Nu gaat iedereen slagen voor het rijbewijs

Voor wie het even kwijt is, de tussentijdse toets is eigenlijk gewoon een oefenexamen in de jacht naar je rijbewijs. Je rijdt een officiële rit met een examinator, krijgt daarna te horen wat goed ging en wat beter kan en als je bepaalde bijzondere verrichtingen netjes doet, hoef je die bij het echte examen niet nog eens te laten zien. Scheelt een hoop stress, als het echte moment daar is.

Die toets verdween vorig jaar omdat het CBR alle capaciteit nodig had om mensen überhaupt aan een regulier examen te helpen. Corona, personeelstekort, volle agenda’s, kortom het bekende verhaal. Nu de wachttijden weer iets normaler zijn geworden, is er blijkbaar weer ruimte om het oude systeem terug te brengen.

Voor rijscholen is dat prettig, omdat leerlingen weer een duidelijk meetmoment hebben voordat het echt telt voor het rijbewijs. Tegelijkertijd is het natuurlijk even afwachten of de wachttijden hierdoor niet weer oplopen. Maar we zijn eens niet op voorhand negatief vandaag.

Maar goed, een keer oefenen zonder dat het meteen alles of niets is, maakt het afrijden voor de meeste leerlingen net een stukje relaxter. En dus kan het niet anders dan dat iedereen die afrijdt ook direct slaagt voor het examen.

Of werkt dat toch anders?