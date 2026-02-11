Koop deze überzeldzame Mercedes met middenmotor!

Deze auto heet officieel geen Mercedes, maar dat is het eigenlijk wel.

De Ferrari F40 kennen we inmiddels wel, we gaan het vandaag eens hebben over een andere supersportwagen uit de jaren ’80: de Isdera Imperator 108i. Daar wordt namelijk een exemplaar van geveild en dat gebeurt maar zeer zelden.

Deze auto draagt de naam Isdera, maar de achterlichten zijn duidelijk herkenbaar als Mercedes, evenals de 5.0-badge op de achterkant. De motor is ook direct afkomstig van Mercedes. Dat is allemaal geen toeval, want de Isdera Imperator begon zijn leven als Mercedes.

Mercedes CW311

Het is namelijk de productieversie van de Mercedes CW311 uit 1978. De geestelijke vader van dit studiemodel was Eberhard Schulz. Toen Mercedes geen interesse toonde om de CW311 in productie te nemen, besloot Schulz het heft in eigen handen te nemen. De Mercedes CW311 werd de Isdera Imperator.

Het design van deze auto is al 48 jaar oud, maar de Imperator oogt nog steeds futuristisch, met zijn Gullwing-deuren en gestroomlijnde koets. Overigens verwees de naam CW311 ook naar het feit dat de auto een C w -waarde heeft van 0,311.

Geen spiegel op het dak

We kijken hier naar een vrij laat exemplaar, uit 1991. Deze kun je herkennen aan de klapkoplampen. Die had de eerste serie niet. Nog een verschil zijn de buitenspiegels. De Isdera Imperator had eerst een periscoopbuitenspiegel op het dak, waar dit exemplaar conventionele exemplaren heeft. Minder uniek, maar wel een stuk handiger.

Door de jaren heen zijn er verschillende Mercedes V8’s gebruikt in de Imperator. In dit geval gaat het om de 5,0 liter M119 V8, die ruim 300 pk zou moeten leveren. Dit blok kennen we onder meer uit de Mercedes 500E. De V8 is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak van ZF.

Koopje

Van de Isdera Imperator zijn er extreem weinig gebouwd: maar zo’n 30 stuks in totaal. Dit exemplaar is nieuw geleverd in Japan. Na omzwervingen via Engeland en Duitsland is de auto nu in de VS beland. De auto heeft dus veel kilometers gemaakt, maar niet rijdend. De teller staat namelijk op 2.218 kilometer.

Wat kost zoiets? Veilinghuis RM Sotheby’s rekent op €550.000 tot €700.000. Een koopje, voor een auto die dusdanig zeldzaam is. Zeker als je bedenkt dat een F40 tegenwoordig €3 miljoen kost.