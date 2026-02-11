Hierom kan Volvo het BMW en Mercedes ook lastig maken met lagere EV’s

Het SPA3-platform onder de EX60 is zo flexibel dat hij zelfs ruimte biedt voor ‘echt, maar dan ook echt lage auto’s’.

De elektrificatie bij Volvo heeft er tot dusver nog niet echt toe geleid dat er een grote variëteit in type auto’s is ontstaan. Wil je Zweeds stekkeren, dan moet je aan de SUV of aan de vreemd hoog liggende ES90. Veel lager wordt het niet. Blijkbaar heeft dat een goede reden: het was technisch erg lastig om elektrische Volvo’s dichter op de grond te krijgen.

Dat heeft allemaal te maken met het SPA2-platform waar Volvo het gros van de EV’s op heeft gebaseerd. De opbouw hiervan vereiste dat het accupakket als een plaat tussen de vier wielen geplaatst moest worden. Met als resultaat dat de auto hoger werd. Maar met het nieuwe SPA3-platform is dat verleden tijd, vertelt chief technology officer Anders Bell van Volvo tegenover AutoCar.

Flexibel in te delen accupakket is de sleutel

Hoewel Volvo er voor koos om het nieuwe onderstel te debuteren onder een hoge auto, biedt het volgens Bell zoveel flexibiliteit dat de Zweden zelfs “echt, maar dan ook echt lage EV’s” erop zou kunnen maken. Dat komt vooral doordat het accupakket flexibel in te delen is.

Zo flexibel dat er zelfs meer dan 7 kWh tussen of zelfs voor de voorwielen geplaatst kan worden zonder impact te hebben op de crashveiligheid van de auto. Dat heeft dan weer te maken met een mogelijkheid tot andere indeling van het vooronder. Dit aangezien daar geen groot en zwaar motorblok te vinden is.

Door die flexibiliteit is het volgens Bell ook haalbaar om achterin genoeg ruimte te maken waardoor de daklijn niet verder omhoog hoeft. Accucapaciteit kan zo verschoven worden, dat de bodemplaat onder de voeten van de mensen achterin niets meer dan dat is. Met andere woorden: de bodemplaat hoeft niet overal even dik te zijn en niet overal accucellen te bevatten.

Niet alleen stations, maar ook sedans en zelfs coupé’s behoren tot de opties.

Dat betekent vooral dat de echte sedans, coupé’s en natuurlijk stationwagons mogelijk een terugkeer kunnen maken. En dat terwijl de vorige topman van de Zweedse automaker nogal stellig beweerde dat het juist met dit soort voertuigen gedaan was.

Bell en andere topmannen bevestigden dan ook tegenover Autoblog dat het er met name voor de station nog steeds plannen bestaan. Al wilden ze daarbij niet bevestigen noch ontkennen of deze ook volledig elektrisch zouden zijn. Nu weten we in ieder geval zeker dat dit technisch mogelijk is.

Dit zorgt er ook gelijk voor dat Volvo theoretisch gezien opnieuw het vuur aan de schenen van BMW en Mercedes kan leggen in een wat ‘lagere’ markt, zoals het nu ook doet met de EX60 tegenover de iX3 en de GLS. Het zou het met een ES60 kunnen opnemen tegen de aankomende BMW i3 en Mercedes C-Klasse EQ. Of Volvo dit ook gaat doen is nog de vraag. Ook Bell geeft daar geen antwoord op: “Het is allemaal mogelijk, maar of we er ook voor kiezen? Dat is een heel ander verhaal.”