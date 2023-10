Video: zo kwam het design van de Lotus Emeya tot stand

Lotus vertelt hoe het design van de Emeya tot stand is gekomen.

Gaaf en strak. Zo zou ik de nieuwe Lotus Emeya omschrijven. Het is de tweede elektrische auto van het merk en het derde nieuwe model binnen korte tijd. Het nieuwe offensief begon met de Emira, later de volledig elektrische Eletre en de volgende stap zet het merk met de Emeya.

Niet meer de lichtgewicht sportieve auto’s waar Lotus groot mee is geworden. Maar ook een historisch merk zoals Lotus moet zich aanpassen om te kunnen overleven. En als je dan moet kiezen tussen een merk doodbloeden of nieuw leven inblazen in een moderne saus zou ik ook voor dat laatste kiezen. Het is toch doodzonde dat een merk als Saab er niet meer is? En laten we niet vergeten: Lotus is het bouwen van leuke auto’s nog helemaal niet vergeten.

De nieuwe Lotus Emeya moet een hoofdstuk aan de rijke geschiedenis van het merk toevoegen. In een nieuwe video legt het merk uit hoe het design van de auto tot stand is gekomen. Lotus zegt gekeken te hebben naar zowel verleden als het heden. Er zitten elementen in met een inspiratie van ’75 jaar Lotus’, maar ook is gekeken naar de Eletre. Dat laatste is wel te zien denk ik. De Eletre en Emira hebben op hun beurt lijnen meegekregen van de Evija hypercar. Je voelt hem al aankomen: dit komt weer terug op de Emeya.

In het interieur staat iets centraal dat we nog niet zo lang van Lotus kennen. Namelijk luxe. Lotus zegt dat de doelstelling was om aan alle inzittenden van de Emeya luxe te bieden. Toch is het merk het verleden niet vergeten. Er zitten dunne winglets verwerkt in het dashboard die naar het midden toelopen. Dit is een knipoog naar oprichter Colin Chapman.

Later dit kwartaal doet Lotus meer informatie uit de doeken over de Emeya, in de video in dit artikel komt vooral het design aan bod.