Renault Niagara is een lekker dikke pick-up

De Renault Niagara is geen laffe cross-over, maar een ruige pick-up.

Pick-ups zijn niet de meest belangrijke auto’s voor Nederland, behalve voor de Rijkswaterstaat misschien. Dat is ergens wel jammer, want het zijn vaak wel dikke bakken. Neem bijvoorbeeld deze Renault Niagara Concept. Die ziet er toch een stuk vetter uit dan een Scenic E-Tech, of niet?

Het is maar goed dat Renault staat uitgeschreven op de neus, want deze Niagara is van de voorkant niet meteen als Renault te herkennen. Niet alleen omdat het wybertje ontbreekt, maar ook omdat er een nieuwe designtaal is toegepast. Deze is weer anders dan de designtaal die we op de nieuwe Rafale en Scenic E-Tech zagen.

Gaat Renault het design alweer op de schop gooien dan? Nou nee, deze Niagara is vooral een voorbode voor auto’s die niet voor ons zijn. Renault gaat namelijk flink investeren in internationale markten. Daarbij moet je vooral denken aan regio’s waar het welvaartsniveau net iets lager ligt, zoals Latijns-Amerika, India en Noord-Afrika.

Renault gaat nu een heel modellenoffensief lanceren buiten Europa. De eerste auto van dit offensief hebben we al behandeld: dat is de Renault Kardian, gebaseerd op de Dacia Sandero. Deze staat dus op een bekend platform.

Renault gaat echter ook een nieuw modulair platform lanceren. Deze Niagara is een voorbode van auto’s die op dit platform komen te staan. Niet dat dit allemaal pick-ups worden, maar de designelementen van de Niagara gaan we op die auto’s terugzien.

Wat ook nog interessant is: Renault gaat in zee met Geely. Dit betekent concreet dat ze auto’s gaan bouwen op het CMA-platform. Dat is een platform wat we heel goed kennen, want dit is de basis van de Volvo XC40, de Polestar 2 en de Lynk & Co 01.

Waar Zuid-Amerika budgetauto’s als de Kardian krijgt, wil Renault op het CMA-platform juist wat luxere auto’s bouwen. Ze hebben het over D- en E-segment auto’s. Dat zijn auto’s die Renault in Europa heel moeilijk verkocht zou krijgen, maar kennelijk is er in Azië wel markt voor. Deze auto’s zullen namelijk in Zuid-Korea gebouwd worden.

Renault heeft dus grote plannen, al zijn deze verder niet heel relevant voor ons als Europeanen. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte.