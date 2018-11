Vier Black Friday met deze speciale Volkswagen Touareg

Voor deze 'feestdag' heeft VW een leuke versie van de Touareg onthuld.

Vandaag is het Black Friday. Dit fenomeen is ontstaan in de VS omdat het de dag na Thanksgiving is. Dan is iedereen vrij, dus gaat iedereen shoppen. Winkels vliegen door hun voorraad heen en om dat te bevorderen wordt er hard gestunt met prijzen. De trend is deels overgewaaid naar Europa, maar in Nederland merken wij vooral de lage prijzen en niet de ware stampede die aldaar in de Walmart plaatsvindt. In de meeste groothandels kun je gewoon terecht voor 100 euro korting op een nieuwe telefoon. Iets beschaafder.

Volkswagen interpreteert Black Friday anders. De Wolfsburgers richten zich op het aspect van de zwarte kleur. Omdat een volledige black-on-black configuratie in trek is bij kopers van grote SUV’s of Jos Verstappen, lift VW mee op de trend en presenteert de Touareg Blackstyle.

Motorisch verandert er niks aan deze Touareg (rijtest). Optisch wel: alles wat zwart kan zijn, is zwart. Zwarte lakkleur, zwarte velgen, zwarte grille, zwart interieur, zwart getinte koplampen, noem het maar op. Alleen de Volkswagen- en R-Line-logo’s en een aluminium balk aan de voorzijde zijn niet bewerkt met de zwarte verfkwast.

De auto kan het goed hebben, maar dat heeft ook te maken met het dure R-Line-pakket. Overigens is het geen ludieke actie waardoor je alleen vandaag eentje kunt bestellen, maar het Blackstyle-pakket staat gewoon in de VW-brochure vanaf nu. Mocht je al dat zwarte maar inspiratieloos vinden, dan kun je hier de configurator aanzwengelen en je eigen kleurstelling kiezen.