911 Turbo S en McLaren 650S botsen hard bij rally

In Mexico hebbem deze week twee enorme ongevallen plaatsgevonden.

Bij de zogenaamde Bash Road Tour, een supercar-rally à la Gumball 3000 in Latijns-Amerika, zijn deze week een tweetal dure sportauto’s gecrasht. Dit deden ze echter niet met, maar afzonderlijk van elkaar. Op verschillende plekken tijdens de rally ging het tot tweemaal toe mis. Bij een ongeluk was een rode Porsche 911 Turbo S (rijtest) het slachtoffer, bij een andere crash raakte een McLaren 650S (rijtest) van de weg.

Ondanks de vrij heftige impact bij beide ongevallen, is er relatief weinig informatie bekend over de toestand van de inzittenden. Naar verluidt maakt de bestuurder van de Porsche het tamelijk goed, wat een wonder is al je bedenkt dat de Turbo S van achter getorpedeerd lijkt te zijn. Over de bestuurder van de McLaren durven we momenteel weinig te zeggen, want hierover is nog minder concrete informatie bekend. Wel vrezen we voor het ergste, daar de bolide door een muur is gevlogen en er op de foto’s flink toegetakeld uitziet.

Merkwaardig is dat de organisatie van het evenement momenteel niets over de ongevallen van zijn deelnemers heeft bekendgemaakt. Sterker: ze lijken de crashes zelfs niet eens te erkennen. Op de social media pagina’s van het evenement is tot op heden niets geplaatst over de ongelukken.

Beeld: Wrecked Exotics Mexico