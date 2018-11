Nieuwe brug Rotterdam mag half miljard euro kosten

En nu zoeken waar deze terecht mag gaan komen.

De regio Rotterdam krijgt groen licht om een nieuwe oeververbinding te maken. Dit meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vannacht aan de Tweede Kamer. In een poging de verkeersdruk bij de A16 bij Rotterdam te verminderen heeft de minister de portemonnee getrokken, waardoor meer dan de helft van het benodigde bedrag beschikbaar wordt gesteld.

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat een van de mogelijkheden in het water valt. Een nieuwe brug tussen Rotterdam-West en Sluisjesdijk valt daarmee af. Zodoende moet er een verbinding komen tussen Feijenoord en Kralingen of tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. De gemeente Rotterdam heeft overigens al laten weten de voorkeur te geven aan de verbinding met Feijenoord. Op deze brug is namelijk ook ruimte voor een busbaan.

Met de belofte van het geldbedrag geeft de minister de mogelijkheid om de volgende stap in het plan te beginnen. Uit deze verkenningsfase, die tot 2 jaar kan duren, moet vervolgens blijken welke optie de voorkeur krijgt. Het geldbedrag van 480 miljoen euro dat de minister heeft toegezegd, wordt voor 200 miljoen betaald door het Rijk. De overige 280 miljoen euro wordt betaald door regionale gemeenten, zoals de metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Rotterdam zelf.

De reden dat er nu al naar een nieuw aquaduct in de regio Rotterdam wordt gekeken is vrij simpel. Zoals gezegd is de verkeersdruk op de A16 momenteel al torenhoog, maar daarbij is de voorspelling dat er de komende jaren nog veel meer mensen in de omgeving gaan wonen. Tegen 2040 moeten er dusdanig veel woningen zijn bijgekomen dat het verkeer niet meer fatsoenlijk doorstromen kan.

Beeld: Rijkswaterstaat