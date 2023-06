Neem eens een kijkje bij de auto’s van de koning

Dat is wel leuk toch, kijken aan welke auto’s de koning onze belastingcenten spendeert

We kennen de beelden natuurlijk allemaal; onze charismatische koning die ergens op werkbezoek gaat en dan uit zijn extra verlengde Audi stapt. Is een leuke auto, maar dat mag ook wel. Het is immers ons staatshoofd.

Maar als je dacht dat het met alleen die Audi wel gedaan is als het op auto’s van de koning en zijn gevolg aankomt, heb je het mis. Want Maxima bijvoorbeeld rijdt óók in zo’n verlengde Audi, alleen is die van haar al hybride, terwijl de koning nog in een ouwe diesel tuft.

Welke auto’s heeft de koning?

Maar ook bij die tweede Audi houdt het niet op. De Koninklijke Familie heeft vanzelfsprekend meerdere auto’s in het bezit. Sommigen privé, maar ook heel veel ‘op de zaak’. En die kun je herkennen aan hun speciale kenteken.

Dat begint met AA, maar dat wist je al. De koning rijdt met de plaat AA-86 en Maxima met AA-82. En dan zijn er nog 113 nummerborden die met die cijfercombinatie beginnen, het zijn er inderdaad 115 in totaal

Natuurlijk is dit allemaal informatie die gewoon openbaar is, maar sommige dingen blijven doorgaans verborgen voor ons. Terwijl wij toch de mensen zijn die voorde kosten van die auto’s opdraaien. Maar daar komt verandering in.

Ga eens naar de Koninklijke Stallen

De deuren van de Koninklijke Stallen gaan namelijk open voor het publiek binnenkort. Vanaf maandag kun je voor €7,50 een kaartje kopen voor een bezoekje. Dat doe je via de site van het Koninklijk Huis.

De rondleidingen zijn van 1 tot en met 13 augustus, behalve maandag 7 augustus. Dan hebben ze een studiedag ofzo. Geen idee, maar dan mag je er niet in.

Ik zou gaan als ik jou was. Kun je keihard schreeuwen “WAT EEN HOOP DURE WAGENS VAN MIJN BELASTINGCENTEN”.

Vinden ze vast lachen!