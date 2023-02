De Williams FW45 is hier, zónder Gulf-livery

Er staat wel Gulf op, maar de Williams FW45 krijgt niet de iconische Gulf-kleuren. Jammer hoor.

Er is werk aan de winkel voor Williams. Na een kleine opleving in 2021, waren ze vorig jaar opnieuw de hekkensluiter in het kampioenschap. Wie weet gaat het team onder leiding van James Vowles aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Het Mercedes-kopstuk maakte vorige maand de move naar Williams.

De auto die het in 2023 moet gaan doen is de Williams FW45, die zojuist onthuld is. Dat wil zeggen: de livery. Net als bij Red Bull is het geen onthulling die je van je stoel doet vallen. De Williams is nog net zo blauw als vorig jaar, alleen is het nu matblauw.

Als je de liveries één op één vergelijkt zijn er natuurlijk wel wat verschillen te ontdekken. De geometrische vormen zijn net even anders. De meest opvallende verandering is misschien nog wel de centrale luchtinlaat. Die is nu omgetoverd tot Duracell-batterij.

Duracell was al sponsor, maar er zijn ook diverse nieuwe sponsoren. De meest interessante is Gulf. Vorig jaar waren zij nog sponsor van McLaren, die toen ook met een Gulf-livery reed. De Gulf-kleuren zien we echter niet terug op de Williams. Dat zou misschien ook een beetje verwarrend zijn, maar ergens is het wel jammer.

De livery is dus niet de grootste verandering voor 2023, dat is duidelijk. Desondanks zijn er wel veranderingen op andere vlakken. We noemden al de nieuwe teambaas en daarnaast is er ook een nieuwe coureur. Nicholas Latifi is eindelijk vertrokken. Het is nu Logan Sargeant die zich mag bewijzen in de Williams FW45.