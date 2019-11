Vier redenen waarom de Opel Vivaro de ideale bedrijfsauto is

Voor elke wens is de Opel Vivaro een gepast antwoord.

De Opel Vivaro is onlangs nog grondig vernieuwd. De auto werd op diverse punten fijngeslepen en nog verder verbeterd, daar waar mogelijk. Hij wordt tijdelijk nu zelfs met gratis 8-trapsautomaat geleverd. De Vivaro is daarmee nog meer de perfecte match voor iedereen die behoefte heeft aan bedrijfswagen-mobiliteit. Niet alleen is de Vivaro enorm interessant als onderdeel van een grote vloot met nog meer (Opel) bedrijfswagens, het is ook het perfecte gereedschap op wielen voor de zelfstandige ondernemer in het MKB. Dit zijn vijf redenen waarom de Opel Vivaro voor jou de beste match is:

1. Er zijn diverse carrosserie uitvoeringen mogelijk.

De Opel Vivaro is te verkrijgen in allerlei verschillende configuraties. Zo kun je precies de Vivaro kiezen die het beste past bij jouw activiteiten. Het begint bij een gesloten besteluitvoering. Maar er is veel meer mogelijk. Ga je mensen vervoeren? Kies dan de functionele Vivaro Combi, waarmee je tot 8 personen comfortabel kunt vervoeren. Kan je niet kiezen uit de personenvervoer of goederentransport uitvoering? De Vivaro met dubbele cabine is dan ideaal. Ook voor als je opdrachten doet waarbij je met meer dan drie mensen onderweg bent, is de dubbele cabine ideaal. Maar het kan ook zijn dat je een unieke opbouw nodig hebt. De Vivaro Platform Cabine is het ideale Opel-canvas voor bijna alle mogelijke doeleinden.

2. Je kan de Vivaro zo luxe maken als je zelf wilt

De Opel Vivaro combineert de functionaliteit van een bedrijfswagen met het comfort en de prestaties van een personenauto. Op die prestaties komen we nog even terug. Er zijn drie uitrustingsniveaus: Selection, Edition en Innovation. De Selection biedt alle comfort en uitrusting die je mag verwachten van een auto in dit segment.

Denk aan ABS met remkrachtverdeling en noodrem assistent. Om de veiligheid onderweg te vergroten is een elektronisch stabiliteitssysteem, alsmede tractie controle gewoon standaard. Om het comfort te vergroten heeft de Vivaro Selection ook de beschikking over items als centrale deurvergrendeling (op afstand bediend), elektrische ramen en spiegels, cruise control en stuurbekrachtiging. Een radio, boordcomputer en USB-poort zijn ook standaard.

De Edition heeft daarnaast ook licht- en regensensoren, airconditioning en een 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel met armsteun. De Innovation is het meest luxe uitvoering, met lichtmetalen velgen, in carrosseriekleur meegenoten bumpers, parkeersensoren, dodehoek waarschuwing en verkeersbordherkenning.

3. Er is een ruime keuze uit motoren

Net als de carrosserievarianten van de Opel Vivaro, wil je ook voor motorisering keuze hebben. Zodat je de motor kunt selecteren die het beste past bij jouw doeleinden. Heeft enorme kracht de prioriteit, of is economie een belangrijk aspect? Opel heeft voor de Vivaro een grote range aan motoren beschikbaar. De Vivaro Selection is leverbaar met een 1.5 Diesel met 100 pk en maar liefst 270 Nm. Deze 1.5 Dieselmotor is ook leverbaar met 120 pk en 300 Nm. Mochten meer kracht nodig zijn, dan is dat mogelijk met de 2.0 Diesel, die leverbaar is met 150 pk (en 370 Nm) of zelfs met 180 pk en 400 Nm.

4. Nu tijdelijk met gratis automaat

De Opel Vivaro is dus een aantrekkelijke auto voor bijna ieder type ondernemer. Er is een Vivaro samen te stellen voor bijna alle mogelijke doeleinden. Om de Vivaro nog interessanter te makend wordt de auto tijdelijk aangeboden met een gratis automaat. Deze 8-trapsautomaat is zuiniger, sneller en comfortabeler. Dit stukje comfort wordt je dus tijdelijk gratis door Opel aangeboden. Wellicht is het dus NU echt tijd om eens een bezoek te brengen aan jouw Opel Bedrijfswagendealer, of kijk op de Opel bedrijfswagenwebsite om je te oriƫnteren.