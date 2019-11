Is Audi hier de nieuwe R8 aan het ‘lekken’?

Een sterk staaltje product placement.

Auto’s op het witte doek is bijna altijd een goede combinatie geweest. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de Aston Martin DB5 in Goldfinger. Eigenlijk bestaat het merk Aston Martin nog altijd dankzij die auto en met name de legendarische status die het merk zich daarmee verschaft heeft.

Nu is het bijna nooit zo dat de auto’s ‘per ongeluk’ gekozen worden. Vaak wordt daar heel goed over nagedacht. Uiteraard ook door de fabrikanten zelf. Zo had Saab een lobbyist in dienst wiens taak het was om zo veel mogelijk Saabs op het witte doek te krijgen, vandaar dat je toevalligerwijs in films als Swordfish, Bandits en The Sweetest Thing ineens Saabs voorbij zag komen.

Maar het gaat natuurlijk vaak ook een stap verder. Wat moet je doen in science fiction films? Simpel, je vraagt een fabrikant of deze een aparte auto wil ontwerpen. Denk aan de Land Rovers in Judge Dredd, de Lexus in Minoprity Report (of dit bizarre apparaat) en de Audi RSQ in I, Robot. Die laatste maakt nu zijn comeback, alleen op een wel heel bijzondere manier.

Allereerst is de auto nu geĆ«volueerd naar een ‘RSQ e-tron’.De auto maakt zijn debuut in de film ‘Spies in Disguise‘. Dit is een animatiefilm gemaakt door Blue Sky Studios. De stemmen worden verzorgd door Will Smith en Tom Holland. Het is de eerste compleet geanimeerde concept car van Audi. De auto is ‘volledig elektrisch en autonoom’ rijdend, maar natuurlijk net zo realistisch als pratende kandelaars, zingende krabben en spaghetti-etende Cocker Spaniels. Het is immers een tekenfilm. Wel zou het mogelijk zijn dat we hier al naar de eerste glimp van de nieuwe Audi R8 kijken.

