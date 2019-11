AC Schnitzer neemt ook de Z4 onder handen

Zo kennen we ze weer.

Gisteren konden we al kennis maken met de Supra van AC Schnitzer en dan kon de Z4 niet lang op zich laten wachten. Als een Japanner met een BMW-DNA al niet veilig is voor de Duitse tuner, is een echte BMW dat natuurlijk zeker niet.

Ze hebben in ieder geval vaker met dit bijltje gehakt, want alle voorgangers van de nieuwe Z4 hebben we namelijk ook al in AC Schnitzer-uitdossing voorbij zien komen. De aanpassingen varieerden van een ander setje velgen tot opzichtige tuning met twee spoilers.

Voor deze Z4 hebben de Duitsers een middenweg gekozen. De Z4 is lekker dik gemaakt, maar zonder dat het hele design daarbij meteen verpest is. De optische wijzigingen bestaan onder meer uit aangepaste bumpers, een subtiel spoilertje en een nieuw setje velgen. Om de sportieve look compleet te maken is de auto ook verlaagd met 25 mm. Van achter doet de auto sterk aan de BMW’s eigen M-modellen denken, dankzij de vier uitlaten die eronder gemonteerd zijn.

Onderhuids hebben de Supra en de Z4 dezelfde behandeling gekregen. Dat betekent dat het vermogen is opgeschroefd naar 400 pk, waar de Z4 in M40i-uitvoering eerst over 340 pk beschikte. Degenen die over een 20i of 30i beschikken en die te tam vinden kunnen binnenkort ook bij de tuner terecht. Hoewel een echte Z4 M helaas niet in het verschiet zit, zul je met een AC Schnitzer M40i toch een heel eind in de buurt moeten komen.