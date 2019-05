Vier redenen waarom Max Verstappen Monaco niet wint

Een optimist is wat een pessimist een realist noemt.

Ja de anticipatie is real. Volgend weekend is het zo ver. Hét autosport evenement van het jaar staat op de kalender. Op de Indianapolis Motor Speedway het Grand Prix circuit van Monaco zullen wederom alle relevante glitterati van deze wereld zich verzamelen om naar de race te kijken. Als het droog blijft en er gebeurt niks geks, dan wordt er over de GP in de straten van het Prinsdom al snel gesproken in termen als ‘de duurste optocht ter wereld’. Maar met zoveel historie, is de belofte altijd aanwezig. Je weet nooit wanneer we weer eens een race krijgen als bijvoorbeeld in 1996, of als in 1984.

De afgelopen jaren hield de GP van Monaco echter ook een andere belofte in zich. Met hun superieure chassis waren de Red Bulls altijd goed. Omdat onze held Max ook in zo’n ding zat, had hij dus ‘automatisch’ een grote kans om te winnen. Velen zien inmiddels een wetmatigheid in dit fenomeen en verwachten dat het dit jaar weer het geval zal zijn. Maar is dat wel terecht? Wij denken van niet. Dit is waarom.

Red Bull Racing heeft niet het beste chassis

Dat heeft Mercedes namelijk. De afgelopen jaren schortte het bij de driepuntige ster nog wel eens aan mechanische grip. Aerodynamische grip is tof, maar je hebt er alleen wat aan als je al op snelheid bent. Bij lage snelheden doen spoilers/vleugels eigenlijk niks voor je. Het is om deze reden dat Mercedes de afgelopen jaren vooral stroggelde op circuits met veel krappe, trage bochten. Singapore, Hongarije, Monaco, dat waren de circuits waar de concurrentie een overwinning kon stelen van team zilver.

Dit jaar heeft Mercedes de auto echter heel goed voor elkaar op dit gebied, zoals je kan zien aan de beste sectortijden tijdens de Grand Prix van Spanje (verslag). Waar je in voorgaande jaren zou verwachten dat de Silberpfeile de tijdwinst vooral in de eerste sector behalen, pakken ze juist tijd in sector twee en sector drie.

Nou wordt van het circuit ‘in’ Barcelona altijd gezegd dat het een mix is van alle baantypes en daarom zo’n goede plek om te testen. Het circuit van Monaco lijkt het meest op de derde sector van de Spaanse baan. Mercedes had daar afgelopen weekend gewoon een dik voordeel. Klein lichtpuntje vanuit Nederlands oogpunt: Red Bull was er wel sneller dan Ferrari. Maar goed, dan word je dus derde, geen eerste.

Jos Verstappen denkt dat Red Bull in deze vorm misschien helemaal geen races kan winnen dit seizoen

Gisteren haalden we al het interview met Jos Verstappen aan, waarin hij zei dat hij en Max tezijnertijd rustig gaan beoordelen of Red Bull Racing nog steeds de juiste plek is voor Max. In hetzelfde interview liet Jos optekenen dat hij het best ziet gebeuren dat Red Bull Racing helemaal geen race wint dit jaar. Niet bepaald een vote of confidence dus van Max’ pa, maar op basis van de eerste vijf races eigenlijk wel gewoon een realistische inschatting, dunkt ons.

Max Verstappen denkt ‘dat het een lastige gaat worden’

Ook MV33 zelf denkt dat Mercedes de favoriet is voor de zege in Monaco dit seizoen, zo zegt hij tegen motorsport.com. Tot op heden is de Grand Prix van Monaco überhaupt niet vriendelijk geweest voor onze landgenoot. Een kans om te winnen is er volgens de Nederlander ‘altijd’ en zo moet je als sporter natuurlijk ook denken. Tussen de regels door manoeuvreert Max zich echter nadrukkelijk in de rol van de underdog.

Toto Wolff denkt dat Mercedes het heel moeilijk gaat krijgen

Dit is toch wel de belangrijkste indicatie dat Mercedes een makkelijke een-twee gaat scoren. Toto Wolff heeft aangegeven dat hij een erg moeilijk weekend verwacht in Monaco. Dat baseert hij vooral op de afgelopen twee races in de stadstaat. Hij refereert vooral aan vorig jaar toen Ricciardo in zijn ogen ‘oppermachtig’ was. Blijft de vraag over: wint Hamilton ‘m, of gaat Bottas er met de buit vandoor?

Image-Credit: Max, Dilara en Victoria via de gramz