Jos Verstappen geeft Red Bull vriendelijke waarschuwing

Als een donderslag bij heldere hemel kwam afgelopen week het bericht naar buiten dat er volgend jaar kennelijk ergens op een strand in Amsterdam een F1 race wordt georganiseerd. Dat schreeuwt natuurlijk om een interview met Jos Verstappen, de man die ergens op een koude winterdag tussen Footwork en Tyrrell de basis legde voor dit heugelijke nieuws, door onze held Max te creëren. Kwaliteitspublicatie de Telegraaf pakte de handschoen op en babbelde even met de op één na beste Nederlandse F1 coureur aller tijden.

Het verhaal gaat natuurlijk om alle goede en ook potentiële slechte kanten (Max zou wel eens teveel afgeleid kunnen worden door alle aandacht) die kleven aan de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix, maar die kunnen we zelf ook wel bedenken. Het enige wat wij willen weten is: gaat Max ‘m ook gewoon winnen en zo ja, voor welk team dan?

Mensen die de eerste vijf races van dit jaar gezien hebben, weten immers dat Mercedes tot op heden 217 van maximaal 220 punten hebben gehaald. Dat terwijl de verwachtingen over de kansen van Red Bull Racing voorafgaand aan het seizoen nog hooggespannen waren. Ondanks dat Max Verstappen beter rijdt dan ooit, merk je aan zijn reacties na de volgende P3 of P4 dat de Nederlander ietwat geïrriteerd is over het feit dat hij het kampioenschap realistisch gezien nu alweer kan vergeten. Pa Jos geeft zelfs te kennen dat als Red Bull zich niet verbetert er wellicht niet eens incidentele zeges inzitten dit seizoen.

Dat roept uiteraard de vraag op: moet er dan een switch komen naar een ander team. Onvermijdelijk borrelen er vanuit het moeras dat de F1 paddock heet soms al speculaties omhoog die Max linken aan andere teams, met name het huidige dominante team Mercedes. Jos Verstappen zet de deur op een kier:

Je moet op het juiste moment in de juiste auto zitten. We hadden gedacht dat we dit jaar meer kans zouden maken. Mercedes heeft echter een betere motor én een betere auto. In de huidige situatie is het mogelijk dat Max dit jaar geen race wint. Al is het pas mei en binnen een paar wedstrijden komen er weer allerlei updates aan. Max zit heel goed bij dit team, maar we houden wel heel kritisch in de gaten welke kant het opgaat.

Dit heeft alles te maken met Max’ uiteindelijke doel, wat natuurlijk wereldkampioen worden is. Voor Jos is het daarnaast vooral ook belangrijk om de relatie met Max Emilian goed te houden:

We willen natuurlijk zo snel mogelijk wereldkampioen worden. Max en ik zijn heel eerlijk tegen elkaar. We bespreken alles samen. En bovenal hebben we veel lol met elkaar en een heel goede relatie. Dat is het aller- allerbelangrijkste.

