Hamilton: “Ik heb het heel zwaar met de auto”

Lewis Hamilton gaat na vijf races fier aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1. Ondanks dat teamgenootje Bottas hem van dichterbij in de nek hijgt dan ooit tevoren, is LH44 bij de bookies de torenhoge favoriet om ook dit jaar weer het kampioenschap over de finish te trekken. Toch is de Brit na vijf een-tweetjes van zijn team zelf niet geheel tevreden met hoe het jaar tot nu toe verloopt.

De onvrede spitst zich met name toe op de kwalificaties. Hoewel Lil’ Lewis in AustraliĆ« een dominante pole position scoorde, is het de man die meer F1-poles achter zijn naam heeft staan dan wie dan ook sindsdien niet meer gelukt zijn W10 op de eerste gridpositie te parkeren. Althans niet voor de start van een F1-race. In Bahrein ging Charles Leclerc er met de buit vandoor, maar het zal HAM vast nog meer pijn doen dat sindsdien VB77 drie keer achterelkaar de snelste was op zaterdag.

Ham geeft bij Motorsport.com dan ook aan dat hij nog niet helemaal happy is met de auto, terwijl Valtteri dat wel is. Het ligt volgens de vijfvoudig kampioen niet aan de afstelling van de auto, want hij en BOT hebben wat dat betreft min of meer dezelfde wensen. LH44 gaat met de race in Monaco voor de boeg, waar de kwalificatie erg belangrijk is, dan ook nog eens met zijn techneuten om de tafel zitten om te kijken wat er te verbeteren valt.

Hamilton is overigens wel blij met de W10 in de race en zegt opvallend genoeg dat hij daarin het verschil met Bottas kan maken door wat meer uit de banden te halen. De Fin weet dus wat hem te doen staat als hij zichzelf aan het eind van het jaar wereldkampioen wil kunnen noemen.

