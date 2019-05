Heilige cacaoboon, wat een smeuïge bruine Audi A6

Koffie?

In de categorie ‘BMW’s met een kleurtje’, vandaag deze Audi A6. Regelmatig laten we op deze site namelijk BMW’s met een kek kleurtje de revue passeren, maar Audi is zoals we weten van mening dat alles wat BMW kan doen zij beter kunnen doen. Klinkt haast als de tekst van een liedje.

BMW mag dan aan de weg timmeren met hun ‘Individual’ programma, maar individualisten kunnen net zo goed bij Audi terecht voor het ‘Exclusive’ programma. Daarin mag je naar believen aan de slag met verfmonsters en leuke kleurtjes voor je interieur, zolang je maar de knip trekt. Een A6-klant deed precies dat en ging voor een pastelkleurig thema dat je direct doet verlangen naar koffie, chocolade en mokkataart. Of heb ik nou gewoon honger?

Het bruin metallic van de buitenkant zien we tegenwoordig wel vaker terug op auto’s, maar het is vooral het interieur waar de Exclusive-explosie heeft plaatsgevonden. De stoelen, het hout, het stuur, de middenconsole, in totaal zijn er wel vijftig tinten bruin te vinden in het interieur van deze A6. Het stuurwiel vind ik net wat teveel van het goede, maar voor de rest graaf ik het wel. Wat jullie?