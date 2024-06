Viercilinder C63 is veel beter dan de achtcilinder (+bewijs!)

De viercilinder C63 beter dan de achtcilinder? Dat kan toch niet?

Weinig dingen houden de gemoederen zo bezig als de Mercedes-AMG C63 die tegenwoordig een viercilinder heeft in plaats van een V8. Als je het moet uitleggen aan een leek, zal die je scheef aankijken: “Ja, de oude maakt VROEM-VROEM geluiden en de nieuwe nauwelijks. Daarom wil je die oude”.

Als je even vluchtig op papier kikt, is alleen het cilinderaantal het enige negatieve. De nieuwe C63 is zuiniger, sneller, sterker en krachtiger. Daarbij he je ook nog eens vierwielaandrijving, wat de laatste generatie eigenlijk echt nodig had.

Viercilinder C63 beter dan achtcilinder

Kortom, de perfecte allrounder dus. Maar ondanks dat veel mensen de oude toffer vinden, vragen we ons wel af: is deze ook beter? Matt van Carwow (je kent ‘m wel) ging het eventjes uitzoeken. Dat deed hij de door de auto op de dragstrip te zitten. Of dragstrip, het is een oude landingsbaan in Engeland waar die mooi gebruik van kan maken.

En wat blijkt: de nieuwe is sneller! Jahaa, een viercilinder is sneller dan een achtcilinder! Wie had dat gedacht? In principe is het ook niet gek. De viercilinder heeft vierwielaandrijving en 680 pk en de V8 achterwielaandrijving en 510 pk. Dus ja, dan wint de sterkste!

Hosanna!

Is het allemaal Hosanna? Nou, niet helemaal. Want ondanks dat vroem vroem geluiden niet belangrijk horen te zijn, is dat het wel. Man, wat klinkt zo’n V8 toch geweldig. Verder is de oude achtcilinder C63 wel in het voordeel met de tussensprint.

Veel koppel en een relatief laag gewicht helpen dan mee. Zeker in de comfort-stand duurt het even voor de auto doorheeft dat je wilt planken. De viercilinder C63 is uiteindelijk wel ietsje sneller, maar het is ook weer niet de eclatante overwinning die je zou verwachten

De video kon je hieronder bekijken:

Fotocredits: speciale stickers op een C63 door @Spotcrewda via Autoblog Spots!

Videocredits: CarWow

