Kimera K39 is gruwelijk lekkere Pikes Peak racer

Het beste wat Lancia te bieden heeft, biedt iemand anders aan. In dit geval is dat de K39 van Kimera.

Dames en heren: Lancia is heet! Of zoals @jaapiyo zou zeggen: HEEEET! De Lancia Delta HF Integrale blijft een van de meest geliefde auto’s, al jarenlang. De ook diverse restomods op basis van de Delta, Stratos of 037 kunnen op veel belangstelling rekenen.

Het is wat dat betreft dat Lancia er zélf (nog) niet zoveel mee doet. De Lancia Ypsilon is op zich eren leuke auto. Het komt echter meer over als een Lancia-versie van de Peugeot 208 (wat het natuurlijk ook is).

Het gekke is, Lancia zelf doet niet zoveel met hun Heritage (nog niet althans), maar anderen doen dat wel! Eentje ervan is ‘Kimera’. Dat klinkt als de fonetische uitspraak van een open TVR, maar niets is minder waar.

Kimera K39

Kimera Automobili is een Italiaans bedrijf en zij zijn helemaal lyrisch over de Lancia 037. Daar hebben jullie al het een en ander van voorbij kunnen zien komen. Voor vandaag hebben we de Kimera K39 voor je. Het is het meest heftigste apparaat dat ze tot nu toe hebben gemaakt.

Over het uiterlijk kunnen we kort zijn: wat een gruwelijk lekker apparaat! Dan de techniek. We gaan ervan uit dat de aandrijflijn van de EVO37 en EVO38 erin zit, maar dan met een beetje meer pep. Ter referentie, die twee hebben 600 pk en 580 Nm. Dus hopelijk gaat de K39 er dunnetjes overheen met de 2,1 viercilinder turbo.

Pikes Peak

De Kimera K39 maakt zijn debuut op de Pikes Peak heuvelklim in 2025. Gezien de koolstofvezel body en de flink opgevoerde motor is het duidelijk dat ‘ie in 10 minuten de finish moet kunnen halen.

Bijzonder is echter dat ze bij Kimera ook kijken naar een straatversie van deze rallyversie van een straatauto. Ja, inderdaad: dat is heel erg verwarrend.