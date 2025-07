Viercilinder C63 op Marktplaats is een koopje!

Je verwacht het niet, maar de C63 E Performance schrijft af als een baksteen.

Als er weinig exemplaren verkocht worden van een auto, kan dat betekenen dat ze tweedehands heel duur zijn. Het kan echter ook de andere kant op vallen. Soms is er namelijk een reden dat er weinig verkocht zijn. Zoals bij de C63 E-Performance…

Op Marktplaats wordt nu een exemplaar aangeboden, en we kunnen niet anders zeggen dan dat het een koopje is. Voor deze Estate met slechts 7.360 kilometer op de teller wordt €102.900 gevraagd. Terwijl de nieuwprijs van deze auto rond de €170.000 ligt.

Voor dit bedrag wordt de C63 E Performance toch wel interessant. Ja, we weten dat ‘ie geen V8 heeft, maar voor een ton heb je wel een héle dikke gezinsauto met 680 pk. En je moet even bedenken dat een A45 met viercilinder tot voor kort in de prijslijsten stond voor €116.000.

Met deze auto knal je gewoon net zo snel naar de 100 km/u als in een Aston Martin Vantage, namelijk in 3,4 seconden. Dit exemplaar is ook voorzien van AMG Driver’s Package, wat betekent dat de topsnelheid is begrensd op 270 in plaats van 250 km/u.

Dankzij de standaard achterwielbesturing is de C63 ook nog vrij wendbaar. Lichtvoetig zullen we de auto verder niet noemen, want de C63 E Performance weegt meer dan twee ton. Dus ja, een BMW M3 Touring rijdt en klinkt beter. Maar die ga je niet vinden voor dit geld met zo weinig kilometers.