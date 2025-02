Vierdeurs Aston Martin is geen DBX of Rapide

Je kunt je afvragen of het überhaupt een Aston Martin is, wat ook nog eens terecht is.

Nou willen we niet zeggen dat elke hansworst een Aston Martin kan kopen, maar het afschrijvingsmonster doet zijn ding op de luxueuze Engelse sportauto’s. Toch blijft het bij dromen voor velen. En dat zo’n Aston een bloedmooie auto is, daar zijn velen het over eens. Wat doe je dan?

Replica

In het geval van een ‘Aston Martin’ in New York, het volgende. Je verzint een bijzondere mix van bepaalde Aston-modellen en vraagt vervolgens een koetsbouwer om dit idee te realiseren. En vervolgens bouw je het hele zooitje op een op en top Brits product. Oh nee, het is een op en top Amerikaans product, een Chevrolet Malibu.

Het hele project ademt ‘een heel slecht idee goed uitgevoerd’. Het gaat dus om een vierdeurs auto waar de hele ‘greenhouse’ nooit die van een Aston zou kunnen emuleren. Daar is een Rapide-achtige voorkant op geplakt met zo te zien Virage/DB9 facelift koplampen. Het hele koetswerk is ietwat ‘uitgeklopt’ inclusief verzonken deurgrepen. En aan de achterzijde? Daar heb je ineens een nogal bolle aflopende daklijn à la V12 Zagato. Inclusief enorm dikke diffusor en achterlichten die waarschijnlijk van een Ferrari 458 geleend is. Zo te zien is het bedrijf uit New Jersey dat de Malibu heeft verbouwd aardig gerenommeerd en hebben ze best goed werk geleverd, gezien de lampen allemaal origineel lijken. Check die koelinlaat achter het voorwiel! (die hoogstwaarschijnlijk niks doet)

Ook opvallend: nergens is een Aston-logo te bekennen. De koetsbouwer, Customs by Flash, zegt dat hij door de eigenaar ‘Manta Ray’ is genoemd. Vandaar een linkje met Chevrolet (en natuurlijk de basis) en heeft de auto dus Corvette-logo’s. Overigens is de auto al een tijdje een hit op het internet, maar dankzij graafwerk van Carscoops komen we nu op deze foto’s. Bij die foto’s beschrijft de bouwer dat deze foto’s gemaakt zijn na de bouw, waar dingen zoals de extremere diffusor en de chromen sidebars naderhand nog zijn toegevoegd.

Tsja, het is een goedkope manier om een Aston Martin te kopen. En zoals gezegd is een nogal bizarre wens eigenlijk helemaal niet zo slecht uitgevoerd. Maar een compleet op maat gemaakte Koenigsegg is het niet.