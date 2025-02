Bestuurder krijgt boete voor 200 km/u waar je 50 mag

Dan heb je flink je best gedaan, met een boete voor een overschrijding van 150 km/u.

Het is weer het begin van het jaar, dus sijpelen langzaam maar zeker de statistiekjes over vorig jaar binnen. In dit geval hoeveel mensen een boete kregen in 2024. Daar hebben we al een stukje aan gewijd, wat op basis is van een vrij oppervlakkig berichtje van onze overheid.

Boetes Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze een soortgelijke monitor, maar dan vanuit de RAC. Da’s een beetje de Engelse ANWB. Die verstrekken de cijfers voor elke boete die is uitgeschreven qua hoeveelheid, maar ook zeker per individuele overtredingen. En daar komen opvallende cijfers uit. Zo kan je in het Verenigd Koninkrijk monitoren wat de vergrijpen precies waren als het gaat om snelheid. En mag je dus de records inzien.

Gigantische overschrijdingen

Eerst de klapper: de hoogste overschrijding relatief tot de geldende maximumsnelheid was 122 mijlen per uur (196 km/u) waar je 30 (48 km/u) mocht. Ruim 148 km/u te hard, dus, en dat binnen de bebouwde kom. Helaas wordt niet verstrekt met wat voor auto dit gedaan is. De hoogste snelheid in een 20-zone (32 km/u) was 88 mijlen per uur (142 km/u), op naam van ene Dr. Brown waarschijnlijk. Het record van de hoogste gemeten snelheid was op een snelweg waar je 70 mijlen per uur (113 km/u) mag, namelijk 167 mijlen per uur (269 km/u).

Pakkans

De reden voor dit onderzoek van de RAC was dat er gekeken wordt naar de pakkans om dit soort vergrijpen te verminderen. Zo meent de club dat in het afgelopen jaar 311 ongelukken met dodelijke afloop gebeurd zijn vanwege de te hoge snelheid. Daarmee is een overschrijding van de maximumsnelheid veruit de grootste reden van dodelijke ongelukken. In 48 procent van de gevallen wist de politie de mensen die het heel bont maakte te achtervolgen en staande te houden.

Boetes

Voor zover wij weten is een boete voor snelheidsvergrijpen ook niet mals in het Verenigd Koninkrijk. Een lichte overschrijding, tussen de 10 en 20 mijlen per uur afhankelijk van de geldende maximumsnelheid, levert een boete van minimaal 100 pond op plus een percentage van je wekelijkse inkomen en drie punten op je rijbewijs (bij 12 punten in drie jaar ben je je rijbewijs kwijt). Grotere overschrijdingen leveren een rijontzegging van zeven tot 56 dagen op, tot wel zes punten op je rijbewijs en tot en met 125 procent van je wekelijkse inkomen bovenop het boetebedrag. Je mag overigens bij een licht vergrijp de punten ook niet innen door de Engelse equivalent van een EMG af te leggen. (via Sky News)