Voilà, dit wordt de nieuwe helm voor de Formule 1

Kijk, een beslissing van de FIA waarmee we wél kunnen leven.

Als overkoepelde organisatie van talloze auto- en motorsporten is de FIA o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid van duizenden coureurs. De FIA zet zich al meer dan twintig jaar écht in om de verschillende raceklasses waarover zij de leiding hebben veiliger te maken. Hiermee maken ze niet altijd vrienden, maar veelal zijn de ontwikkelingen gerechtvaardigd. Na het drama rondom de halo, probeert de FIA het nu goed te maken door het ontwerp van de helmen terug te brengen naar de ’80.

Goed, het is natuurlijk niet de insteek geweest om de helmen er stoerder uit te laten zien. Dat gezegd hebbende is het een neveneffect dat we met open armen ontvangen. De FIA heeft in een nieuw standaard gedicteerd hoe de helmen eruit moeten zien en aan welke eisen ze moeten voldoen om in de Formule 1 gebruikt te mogen worden. Onder andere Bell, Stilo, Schuberth en Arai hebben nauw met de FIA samengewerkt om ervoor te zorgen dat de koningsklasse ze volgend jaar al in gebruik kan nemen.

De nieuwe helmen hebben een vizieropening dat met 10 mm is verlaagd, zodat er beter beschermd wordt tegen rondvliegende projectielen. Bijkomst is dat de helmen hierdoor een fraai retro-design krijgen dat de meeste Formule 1-fans wel zullen kunnen waarderen. Daarnaast wordt er een steviger materiaal gebruikt, zodat de kans op doorboren of pletten kleiner wordt.

Fabrikanten die ze willen produceren, moeten zich aan veertien strenge eisen houden. De FIA dicteert onder meer dat de maximale deceleratie niet boven de 275G uit mag komen, wanneer de helm door verschillende projectielen op verschillende snelheden wordt geraakt. Daarnaast moet de vizieropening ijzersterk zijn en moet de helm een vlammenzee van 790 graden Celsius kunnen weerstaan.

Het invoeren van de nieuwe helmen is een van de laatste projecten onder leiding van Safety Director Laurent Mekies. De Fransman, die ongetwijfeld op een stapel geheimen zit, vertrekt binnenkort naar het Formule 1-team van Ferrari om daar een belangrijke technische rol uit te voeren.