Eindelijk fatsoenlijke pk’s voor de Skoda Kamiq

Het zal geen snelheidswonder worden, maar een wat vlottere auto is nooit verkeerd.

De Kamiq werd in Nederland geïntroduceerd met slechts twee benzinemotoren. Het ging hier om de 1.0 TSI Greentech driecilinder met 95 pk of 115 pk. Meer keuze was er simpelweg (nog) niet. Nogal karig als je of wat meer vermogen of meer cilinders wenst.

Daar komt Skoda nu op terug met de introductie van een nieuwe benzinevariant. De Kamiq is met de marktintroductie in december leverbaar met een 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm. Nog steeds geen waarden waar je van je stoel valt, maar 150 paarden is prettig genoeg voor het dagelijkse verkeer. Bovendien is het een viercilinder en die extra cilinder kan een verschil maken in het rijgedrag.

De Tsjechische autobouwer levert de 1.5 TSI uitsluitend als Sport Business en als Business Edition. Dat betekent dat zaken als een 8-inch infotainmentscherm, LED-koplampen en parkeersensoren achter standaard zullen zijn. De 1.5 is er met een handgeschakelde 6-versnellingsbak of de optionele 7-traps DSG-automaat.

Vanaf december is de crossover bij de dealer te bewonderen. Prijzen voor de Kamiq 1.5 TSI beginnen bij 29.190 euro. Ter vergelijking: de goedkoopste Kamiq kost 23.790 euro.