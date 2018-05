Villa in Ede beschikt over een dikke trekker in de garage

Pohhhhhh.

Zou de makelaar voor de foto deze Ferrari F12berlinetta hebben opgepikt bij de lokale dealer? Ik weet het er fijne er niet van, maar het geeft wel een idee hoe de garage van deze villa kan worden opgeleukt.

In het altijd bruisende Ede staat deze woning voor een krappe vier miljoen te koop. Het droomhuis komt met alle gemakken die je mag verwachten voor zo’n vraagprijs. Een hek, een fraaie oprit en allerlei aardse zaken als een binnenzwembad. de woning is uitermate geschikt voor autoliefhebbers, want er is een verwarmde garage aanwezig met een capaciteit voor twee auto’s. De ruimte komt onder meer met een hogedruksysteem, zodat je dikbolides in alle rust kunnen worden gewassen op zo’n zonnige zaterdag als deze.

De exacte vraagprijs bedraagt 3.700.000 euro. Volgens de advertentie is de villa uitermate geschikt voor een kluizenaar, want het huis beschikt over zoveel zaken dat je “de deur niet meer uit hoeft”. Check de advertentie hier.

