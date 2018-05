Wow, de Alfa Romeo 8C wordt heel mooi oud

Wat een fantastische beauty.

Sommigen auto’s weigeren oud te worden. De Alfa Romeo 8C Competizione is daar een van. Het concept stamt uit 2003, dat is inmiddels 15 jaar geleden. Dit specifieke exemplaar komt uit 2008. Nergens valt uit op te maken dat je met een 10 jaar oude auto hebt te maken.

Dit heeft uiteraard ook met de staat van de auto te maken. Deze 8C kent slechts één vorige eigenaar die 3.100 kilometer heeft gereden met de Italiaan. De Alfa heeft zijn tijd doorgebracht in Koeweit en werd besteld in een rode kleur met een rood interieur. Na 10 jaar bezit mag de 8C naar een nieuwe eigenaar, want de auto zal later deze maand worden geveild door RM Sotheby’s in Monaco.

Men verwacht dat de auto tussen de 200.000 en 250.000 euro gaat opleveren. Geen verkeerde investering, als je weet dat er slechts 500 exemplaren van de coupé zijn gemaakt. Overigens is dit niet de enige 8C die van de hand zal worden gedaan in Monaco. Er zal eveneens een witte 8C Spider worden geveild. Echter, de 8C Competizione in het rood en als coupé is de versie die, naar mijn mening, helemaal perfect is.